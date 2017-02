Con acceso remozado, Chaves brinda guardia hospitalaria las 24 horas

El Hospital Anita Elicagaray dispone de Guardia activa las 24 horas. Además, se realizó una remodelación integral del acceso al sector de Emergencias, que incluye nuevo playón de estacionamiento y luminarias. Según indicó a LU 24 el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Marcelo Santillán, “hemos notado un importante aumento en las consultas a raíz de la puesta en marcha del sistema; en cuanto a las obras, el playón de estacionamiento era de tierra, lo que sin duda era inadecuado para la ventilación de las habitaciones linderas y también del mismo sector de Guardia, por lo que se lo realizó de hormigón, se hizo un cerco perimetral y la iluminación de todo el predio. La obra no está terminada todavía, restan algunos detalles, y aunque nos dio mucha pena, tuvimos que reemplazar unos pinos que resultaban peligrosos para lo edilicio”.

“Estamos poniendo recursos en salud porque es un tema muy sensible”, dijo Santillán, aunque admitió que anoche el Concejo Deliberante “rechazó que nos convirtamos, en consenso con la clínica, en único efector de salud. Los sistemas de salud han cambiado y hoy es muy difícil para el sector privado mantener la estructura edilicia y el personal, máxime que en Gonzales Chaves pasa por un tema generacional y no sólo financiero, porque quienes están a cargo de la clínica ven que no hay profesionales que quieran seguir ese sistema privado, por eso se había logrado el consenso de que el distrito tuviera un único efector, lo que lamentablemente el Concejo no aprobó”.

Finalmente, Santillán se refirió a los avances para dotar de agua y cloacas a un plan de 183 viviendas “que viene de la gestión anterior y está abandonado desde hace más de un año”. Mencionó gestiones en torno a la factibilidad ambiental del Sector Industrial Planificado, donde se han instalado dos empresas y una tercera evalúa su radicación. “Hay dificultades para la provisión de gas, y es necesaria una obra previa ya que Camuzzi nos indicó que no tiene más posibilidades de extender las redes”, señaló.