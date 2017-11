Con aval municipal, Cabido volvería a ser médico de Policía

Ante la escasez de médicos de Policía que se registra en toda la Provincia, hay aval municipal para la vuelta del doctor Alejandro Cabido a la práctica forense. Recientemente se envió al Ministerio de Seguridad una nota firmada por autoridades municipales para que se considere, si es válida, una vía de excepción para reincorporar a Cabido, que ya conoce la tarea, en la que se desempeñó durante varios años llegando incluso a un cargo jerárquico en la Morgue bahiense.

Este aval es necesario toda vez que Cabido solicitó la baja de su estado policial y se retiró de esa actividad, por lo que su reincorporación no sería un trámite sencillo de no contar con el apoyo referido. Pero la situación de crisis que atraviesa la Medicina Legal en la Provincia, a la que no es ajena esta zona, resultaría vital para revisar su situación.