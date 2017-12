Con desfile, acto y espectáculos Reta celebró sus 88 años

El pasado 27 de noviembre el Balneario Reta arribó a los 88 años y los festejos por este nuevo aniversario se concretaron hoy por la tarde. La organización estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de la localidad con el apoyo y colaboración de la Municipalidad de Tres Arroyos.

También hubo puestos de artesanos y fogones populares al mediodía, en tanto, que a las 16 hs. fue el desfile y el acto protocolar que contó con la presencia del Intendente Carlos Sánchez, el delegado municipal, Gustavo Petersen, autoridades municipales e instituciones.

Además, se realizaron varios espectáculos a cargo de artistas locales y la conducción estuvo a cargo de Julio César Scarabotti.

El recuerdo de la familia Arico

Durante el acto protocolar en primer lugar tomó la palabra Carmen Arico, vecina de la localidad, quien habló sobre la llegada de su familia a Reta. “Había poca gente, pocas calles, no había luz eléctrica ni teléfono, faltaban muchas cosas pero sobraba belleza, vegetación, interminable playa, para mi gusto la mejor de Argentina y el beneplácito de todos por vivir en el lugar a sabiendas de lo mucho que faltaba”, recordó de su niñez.

Además agregó: “Seguramente hoy también faltan aspectos que hacen a una mejor calidad de vida, pero yo me atrevo a decirle a los habitantes de hoy, conformismo no, pero paciencia sí, todo llega, disfrutemos lo que tenemos sin perder de vista las metas propuestas para esta querida villa balnearia. Muchos verán el progreso como me tocó ver a mi lo que mi padre deseaba, como la ruta que no llegó a ver. Es cuestión de bajar un poquito el nivel de ansiedad. Reta es mi lugar en el mundo, como lo es de muchas personas, ha iniciado un amplio camino hacia el crecimiento que no tiene fin, en muy buena hora. Felices jóvenes y pujantes 88 años querido terruño, me atrevo a pedir amor y respeto para este paraíso nuestro y feliz convivencia para todos”.

Sánchez llamó a trabajar unidos por el futuro de Reta

Luego Sánchez expresó que “Arico fue un hito en Reta en su momento y hoy no está mal que la delegación y que los Bomberos que han organizado este acto lo hayan tenido en cuenta, a rendir el homenaje a esa familia”.

También resaltó: “Reta, desde el municipio, lo vemos como un lugar donde hay que seguir trabajando fuertemente, donde no podemos bajar los brazos, donde nada es fácil, pero si lo poco que se hace tiene un valor importante para el futuro de nuestro distrito, un futuro donde el turismo va a tener su lugar preponderante”.

“Convoco en este 88 aniversario simplemente a trabajar muy unidos, a las instituciones estar juntas y junto al Estado municipal, porque nosotros, como Estado, tenemos la responsabilidad de gestionar hacia arriba, me refiero a las obras hacia provincia y hacia nación, con cualquier color político que sea, lo importante es conseguir gestionado, trabajando unidos para que en Reta haya cada vez mejores cosas, haya más servicios e infraestructura para que cuando esto llegue a ser un lugar mucho mayor tengamos todos eso preparado y listo”, finalizó.