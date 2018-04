“Con dolor recordamos los ´90”, advierten desde la CGT Regional Tres Arroyos

La CGT Regional Tres Arroyos emitió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional advirtiendo que “con dolor recordamos los ´90”.

La misiva, que lleva la firma del delegado, Humberto Salaberry, y del subdelegado, José Luis Paguegui, es la siguiente:

“Nos encontramos en momentos de extremas dificultades; en toda la región y en nuestro país en particular.

Dificultades que se manifiestan diariamente con la sumisión ante los poderosos, así como con la proscripción de opositores –disfrazada de escandalosos procesos judiciales- o el intento de acallar las voces contrarias con la utilización de figuras amañadas y reñidas con la actividad política.

Los trabajadores no estamos exentos de dichas dificultades y por ello es nos encontramos diariamente con situaciones, al menos, reprochables.

Sufrimos diariamente la inacción del Ministerio de Trabajo de la Nación, que lejos de ser nivelador de las relaciones laborales, oficia desvergonzadamente de gestor de las patronales”, acusa.

“Así, vemos azorados como a los trabajadores de la educación les derogan la “paritaria nacional” dejando a los actores de la provincias más pobres en inferioridad de condiciones respecto de las más ricas, sufriendo asimismo los de estas últimas, la pretensión estatal de aceptar propuestas rayanas al absurdo”, agrega la nota.

“También vemos con estupor como a los trabajadores bancarios y del sistema financiero, las patronales del sector más beneficiado por las políticas de este gobierno ofrecen, sin ruborizarse, un aumento muy debajo de la negociación media nacional –que ya por baja rechazamos de plano- a la vez que intentan quitarle logros que llevan muchos años conquistados. Como ejemplo, podemos mencionar a los compañeros trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sostiene.

“Observamos perplejos como una multinacional francesa apela a la baja salarial y a los despidos encubiertos, encumbrándose como punta de lanza ante sus colegas supermercadistas.

Leemos portales de noticias nacionales y no salimos de nuestro asombro cuando una empresa pública del interior apela al no cumplimiento del CCT de sus trabajadores aduciendo que resulta muy cara la continuidad de su aplicación.

Constatamos como desde el Estado nacional de manera desvergonzada y artera, se desmembra y cierra dependencias productivas –YPF en Río Turbio, Hospital Posadas en Ciudadela y FANAZUL en Azul por citar solamente tres- abandonando a su suerte no solo a los trabajadores de las mismas, sino que sume en la miseria y la desesperanza a toda la población que las rodea”, añade.

Finalmente, el comunicado manifiesta que “sentimos en carne propia la quita de subsidios en los servicios públicos, los aumentos indiscriminados de precios, las consecuencias de la bicicleta financiera, la represión estatal como respuesta al reclamo.

Podemos continuar con el listado.

Preferimos alertar y reclamar soluciones.

Con dolor recordamos los ´90.

Con tristeza vemos que se repiten con mayor grado de crueldad”.