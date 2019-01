Con espacios abiertos y por redes sociales, otras formas de acercarse al Museo Mulazzi

El Museo Mulazzi no cesa en su actividad durante el verano, y además de ofrecer a los visitantes sus muestras permanentes de Historia y Arqueología, al igual que durante todo el año, por estos días hay propuestas para disfrutar especialmente en vacaciones.

Laura Pérez, del equipo de este espacio cultural emblemático para la ciudad, indicó que “también hay propuestas itinerantes, como la de Paleontología que se llama ‘Gigantes del Pasado’, que incluye piezas del acervo del Museo que habitualmente están guardadas y que nos acerca a saber cómo eran los grandes mamíferos que habitaron esta región”.

Asimismo recordó que se volvió a habilitar la muestra relativa al Salón Nacional de Dibujo y Pintura en su última edición, y está abierta la Biblioteca, donde habitualmente se trabaja en los talleres, con mesas y la posibilidad de ser usada como espacio de exposición. “Está allí la muestra ‘Natura’, de Pía Vassolo, pero además está la opción de que el público comience a usar el Museo también como espacio para trabajar, venir con su computadora, usar el wi fi y hacer un clic respecto de sus posibilidades en este espacio”, sostuvo Pérez.

“El acercamiento al Museo no puede ser únicamente en lo físico”, planteó además, al invitar a la gente a seguir sumándose a la actividad que tiene el Mulazzi en las redes sociales, que incluye juegos y sorteos con premios de la tienda de objetos, donde se pueden comprar elementos con la ‘marca’ del Museo y con diseño propio, y datos a los que habitualmente no se tiene acceso.