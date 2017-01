Con gran éxito se despidió Piano Bar de Andrés Mazzitelli

Un lleno total de público coronó la noche de despedida del espectáculo Piano Bar del músico Andrés Mazzitelli, el último jueves en el Centro Cultural La Estación. Fueron cuatro presentaciones a lo largo del mes de enero: tres en Tres Arroyos y la restante en Claromecó.

El show, por momentos intimista y por momentos potente, con guiños a la nostalgia y también con novedades y sorpresas, recorrió más de medio centenar de canciones, muchas de ellas originales, que se fueron alternando cada noche. El músico mostró algunas de sus últimas composiciones, como “Dulce sombra de ti” o “Así” (esta última escrita sobre letra del poeta Julio Fernández Sarlangue), a las que se sumaron “Tus ojos para ver”, “Si quieres entrar”, “Pincel de amor”, entre otras de su autoría. Entre las novedades que se presentaron cada noche se pueden destacar el intercambio de autores con “Tu voz”(de Juan Antonio Moyano elegida por Mazzitelli) y “Chicas de noche” (de Mazzitelli elegida por Moyano), “Sultanes del Ritmo”, versión explícita en español de Marcelo Roascio y Mazzitelli, “Pájara Pinta” y “Conectate”, material original estreno de Marisabel Tolosa y Patricia Scarcella (Dúo Vibraltar, que sorprendió por su calidez y originalidad), los arreglos vocales de Carlos Russi para la aplaudida versión a tres voces de “Oración del Remanso” de Jorge Fandermole, los momentos Beatles con “Michelle”, “Con una ayudita de mis amigos” y “Let it be” e incluso algunas rarezas, como la canción “Everybody´s got to learn sometime” de la película “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, “Watching the wheels” de John Lennon y Diego González dejando un rato los palos de su batería para tomar el micrófono y sorprender con su versión de “El Mar” de Abel Pintos, entre tantos otros momentos.

Estos son los artistas invitados que acompañaron al cantautor cada noche a lo largo de las cuatro presentaciones: Fernanda González (Voz), Franco Mazzitelli (guitarra, voz, armónica), Héctor Luppino (Bajo, voz, piano), Juan Antonio Moyano (Guitarra, voz), Diego González (Voz, percusión), Marisabel Tolosa (guitarra, voz),Patricia Scarcella (voz), Anahí Fernández (piano, acordeón), Carlos Russi (guitarra, voz), Daniel Martinovich (voz, guitarra) y Julio Fernández Sarlangue (recitado).