Con la emoción de siempre, “Vacaciones Solidarias” hermanó a Misiones, Tres Arroyos y Claromecó

Con el acto protocolar y la llegada del camión con donaciones desde esta ciudad, comenzaron hoy las actividades previstas en el marco de “Vacaciones Solidarias” en la Escuela Ciudad de Tres Arroyos del Paraje Capitán Giachino, en la provincia de Misiones. Con gran emoción y alegría, la delegación de alumnos de la Escuela 11 de Claromecó, docentes, referentes del proyecto solidario y de la Municipalidad de Tres Arroyos participaron del encuentro formal, en el que estuvo presente el intendente del lugar y otras autoridades, y luego se disponían a disfrutar de un asado y, sobre todo, de muchos juegos.

Desde Misiones, la doctora Claudia Cittadino destacó que “llegamos en un contingente de 47 personas, 40 chicos, 4 docentes y tres representantes de la Municipalidad, y aunque suene reiterativo, hemos sido recibidos como siempre con un gran cariño y agradecimiento hacia la comunidad de Tres Arroyos, con este agasajo que es una manera de devolverle a la gente de la ciudad lo que ha hecho y la manera en que ha colaborado siempre con esta escuelita”.

A su arribo, los chicos jugaron a la pelota, corrieron y disfrutaron del hermoso predio parquizado que rodea a la escuelita misionera, acompañados de sus pares de allí, que los aguardaban como siempre con gran expectativa.

Para la tarde, luego del almuerzo, estaba previsto el desarrollo de campeonatos de fútbol y volley.

El acto protocolar

Liliana Pipke, directora de la Escuela Ciudad de Tres Arroyos, se dirigió a los presentes en el acto protocolar con el que se recibió a la delegación local. “Sin la solidaridad de ustedes, para nosotros todo sería más difícil, no sería posible que nosotros contáramos con tantas cosas en esta escuela. Y no me quiero olvidar de Osvaldo (Alonso, impulsor de la idea), que desde una lucecita en el cielo seguramente nos está mirando”, sostuvo Liliana, no sin antes agradecer a todos los que viajaron a Misiones, desde los referentes de Vacaciones Solidarias hasta los choferes del camión.

Con gran emoción, Pipke sostuvo que “reconocemos a Tres Arroyos como un pueblo muy solidario, y por eso esta escuela lleva, desde 1980, su nombre. Estamos muy agradecidos por tenerlos aquí, y queremos que le transmitan nuestro agradecimiento al intendente, al señor Carlos Sánchez, y sus colaboradores”. Finalmente, Liliana le dio la bienvenida a los chicos de Claromecó, y elogió las playas de Tres Arroyos.

A su turno, el intendente Fausto Rojas también expresó su agradecimiento por poder participar nuevamente del encuentro, pero esta vez en calidad de jefe comunal. “Les doy la bienvenida a los visitantes de Tres Arroyos, y le envío mis saludos al intendente, a quien tuve la oportunidad de conocer, y todos los integrantes de la comunidad que hacen lo posible para traer tantas cosas a este paraje humilde. Lo más valioso de todo esto es la integración de nuestros chicos, así que esperamos que todos la pasen muy bien”, señaló.

A su turno, la concejala Claudia Cittadino aseguró que “en nombre del intendente y de la Municipalidad a la que representamos, queremos agradecerles esta posibilidad, porque no alcanzan las palabras para decir lo bien que nos sentimos, sobre todo yo, que en lo particular es el quinto año que vuelvo. Nosotros nos sumamos a este hermoso trabajo que hace ‘Vacaciones Solidarias’, a partir de una serie de reuniones en las que al intendente le surgió la idea de acompañar con chicos tresarroyenses esta iniciativa, para que ellos vivan, compartan y sepan lo que es la solidaridad. Son alrededor de 200 chicos los que han acompañado ya esta cruzada, y quiero decirles que nuestro sueño es poder seguir viniendo, y si por alguna causa no fuera así, desde Tres Arroyos seguirán estando en nuestro corazón y los seguiremos acompañando”.

El director de Turismo Pablo Ledesma, en tanto, destacó “el mensaje que le queda a los chicos, de solidaridad, que muestra como dos pueblos tan distantes pueden hermanarse en acciones como esta. Recorremos más de las tres cuartas partes del país para estar con ustedes, y nos sentimos muy halagados por poder estar con ustedes”.

A su turno, la referente de “Vacaciones Solidarias”, Paola Sánchez, recordó que “hace 17 años alguien me habló de esta escuela y empecé a quererla, a querer a su gente, y como dijo Liliana Pipke, él está acá con nosotros, orgulloso de que podamos seguir con esto. Este será mi último año en la agrupación, pero estoy segura de que de alguna manera siempre se va a estar colaborando, Tres Arroyos siempre va a estar presente. Y sería un sueño para mí poder ver a estos chicos allá, en nuestra ciudad”.

La directora de la Escuela 11 de Claromecó, Gabriela Del Canto, aseguró que “la palabra gracias es cortita, pero encierra tanto…A lo largo de mi vida de docente he dado muchas veces gracias, pero el de hoy es enorme. Los chicos no se van a olvidar más de esta experiencia, y seguramente desde Claromecó los padres comparten esta emoción, por esto que se logró con la colaboración de todos. Parecía tan lejano, pero acá estamos, y les quiero dejar la ilusión de que vayan, de que un día puedan estar mirando el mar, y que puedan habitar nuestra escuela como nosotros lo haremos con la de ustedes”.

Finalmente, un papá de la comunidad educativa de la escuela misionera les dio la bienvenida a los visitantes, y agradeció la presencia de la delegación en Misiones, al tiempo que un exalumno durante la primera etapa de “Vacaciones Solidarias” recordó y valoró la experiencia.