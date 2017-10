Con la presencia de la vicepresidente Gabriela Michetti, se inauguró un sector del hospital de San Cayetano

El 6 de octubre de 2017 quedará signado como el primer día en que un Vicepresidente de la Nación en ejercicio visitó San Cayetano. Gabriela Michetti, junto al Intendente Miguel Gargaglione inauguraron un nuevo sector del Hospital Municipal.

Pasadas las 15 horas, en el sector de ingreso a la Administración se desarrolló el acto inaugural de este nuevo espacio de atención y recuperación de pacientes. Allí, gran cantidad de vecinos se acercaron para saludar con palabras de aliento a la Vicepresidente.

Gargaglione: “Es un día histórico”

En palabras de Miguel Gargaglione, agradeció su visita calificándola como “un día histórico para la vida institucional de nuestro pueblo”. Acto seguido, haciendo referencia al nuevo sector del hospital, el jefe comunal dijo que “hoy nos reúne un hecho muy importante en la vida institucional de nuestro estado municipal, fundamentalmente en lo que hace a los servicios que debe brindar. Desde que asumimos hemos intentado que sean lo más eficientes, resolutivos y eficaz posible. Hoy estamos una vez más apostando a la principal herramienta para hacer igualitaria la salud en todos nuestros vecinos que es la salud pública”.

Luego el Intendente destacó la política de prevención y atención, resaltando las inversiones realizadas en estos años, tanto en materia edilicia con ampliaciones y remodelaciones, como en aparatología. En ese sentido anunció que muy pronto se habilitará “un nuevo autoclave, que es un equipo esterilizador, con una inversión de un poco más de un millón de pesos, con recursos propios”.

En cuanto a las nuevas instalaciones, Gargaglione explicó que consta de “aproximadamente 300 m2 con una inversión de $2.400.000 que ha llevado adelante el gobierno nacional. Allí se distribuyen 4 consultorios, sanitarios para caballeros, damas y discapacitados, 4 habitaciones con sus respectivos sanitarios, equipamiento, una sala de recuperación, una sala de espera, todo lo que hace a mejorar nuestros servicios y seguir apostando así a una salud inclusiva, igualitaria y cada vez de mejor calidad para todos los sancayetanenses”, culminó.

Gabriela Michetti: “Nos hemos puesto en marcha”

A su turno, agradecida por el cálido recibimiento, la Vicepresidente Gabriela Michetti afirmó que “para nosotros, desde el Gobierno Nacional, poder ayudar a los Municipios que trabajan bien, que gestionan, que son eficaces y transparentes es gratificante, y lo hacemos sin importar el color político”.

Haciendo referencia a la situación actual del país, aseveró que es hora de “construir, hay que trabajar más para que el país pueda tener una senda de desarrollo sostenida en el tiempo”, haciendo referencia a la inestabilidad económica que la Argentina atraviesa desde hace un siglo “ciertos períodos bonanza y, como no hacemos las cosas bien caemos en una crisis. Necesitamos dar un salto cualitativo porque los argentinos podemos hacerlo, hay un gran porcentaje que trabaja todos los días honestamente, esforzadamente, pagando los impuestos, tenemos que lograr que esa parte de la Argentina sea la que se vea para empezar a contagiar al resto y hacer un país que pueda desarrollarse sostenidamente”, afirmó.

Michetti trajo el saludo del Presidente Mauricio Macri, “una persona que está realmente preocupada para que la Argentina pueda salir adelante y tengamos una infraestructura de servicios y de logística y transporte que nos permita mejorar la producción del país, la competitividad, la productividad y también el bienestar de los ciudadanos, y esto no es fácil hacerlo desde el lugar donde partimos”, aseveró.

“Cuando asumimos teníamos un país con todas las cuentas públicas patas para arriba, fuera del sistema internacional, que no tenía crédito, cuya política exterior estaba concentrada a dos o tres países que son los que menos relaciones tienen con los países desarrollados, y pudimos recuperar el vínculo en cuanto a las relaciones internacionales, empezamos a trabajar con otros mercados, las empresas argentinas también pueden salir, todo esto nos va a ayudar, falta muchísimo para que la Argentina esté donde tiene que estar pero hemos comenzado el camino y las luces que se prenden ya son las verdes”, continuó diciendo la Gabriela Michetti.

“Si la elección de octubre es una elección que nos coloca en un lugar de fortaleza, ustedes no se imaginan lo que va a significar ese signo para los inversores, para los propios argentinos que tienen empresas para hacerlas crecer. Nos hemos puesto en marcha y por eso es muy importante que solidifiquemos este camino, que vayamos para adelante, que trabajemos todos juntos, y es muy importante que estemos cerca de la gente que más lo necesita, porque nos han bancado, están allí esperando que el país empiece a tener posibilidades de trabajo para todos, trabajemos juntos para que eso sea posible cuanto antes”, finalizó la Vicepresidente de la Nación.

Por último, tras recibir obsequios por parte del anfitrión, la Vicepresidente junto a Gargaglione procedieron a cortar la cinta y dejar inaugurado un nuevo sector en el Hospital Municipal. Luego de recorrer las instalaciones, y atender a la prensa, Gabriela Michetti se fotografió con cada vecino que así se lo solicitó.