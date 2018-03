“Con las manos en la masa”: viajó Oscar Hernández rumbo a París

El ex director del ex Colegio Nacional (Secundaria 2), Oscar Hernández, viajó rumbo a Paris, Francia, como parte de una delegación encabezada por el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y de la que también participa la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel. Representa al proyecto “Con las manos en la masa”, que obtuviera en 2016 el reconocimiento “Maestros Argentinos” del Ministerio de Educación de la Nación y recibiera la suma de cuatrocientos mil pesos como premio. Allí se presentará en el Seminario de Educación “Historias de Éxito” de UNESCO, los días 14 y 15 del corriente.

En el contexto del encuentro, se llevarán a cabo presentaciones de experiencias exitosas de todo el mundo, al tiempo que expertos provenientes de Singapur, China (Shanghai), Japón, Corea del Sur, Finlandia y Estonia explicarán cómo lograron esos países llegar a lo más alto en las mediciones internacionales de calidad en educación.

En términos de Gestión Educativa, una “historia de éxito” se define como un conjunto de acciones que da lugar a un resultado deseado, basado en valores sustentados de manera colectiva, y que se podría reproducir en diferentes contextos. Su objeto consiste no solo en comunicar y exponer elementos específicos, sino, además, en servir de instrumento para conservar memoria de los conocimientos y transferirlos a fin de mejorar los futuros programas sobre educación y desarrollo. Las “historias de éxito” encierran la promesa de servir de ejemplo e inspiración para otros interlocutores y partes interesadas.

Es así que, en el marco de este seminario, se efectuará la presentación del proyecto “Con las manos en la masa”, centrando la ponencia en la exposición de tres etapas fundamentales de la experiencia: por un lado, el “contexto” de la historia, especialmente relevante, ya que las intervenciones de innovación educativa se llevan a cabo dentro de una cultura específica, que es crucial entender; por otro lado, la “metodología”, de suma importancia para documentar tanto el proceso como las acciones emprendidas para el logro del resultado calificado como exitoso, y finalmente, el “resultado”, es decir, cómo se ha mejorado la situación del contexto original, y el modo en que esos cambios han ocurrido.

“Con las manos en la masa” obtuvo, a su vez, en 2016, el Premio “Agua Clara”, que entrega cada año LU 24 Radio Tres Arroyos.