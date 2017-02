Con Patronelli en Claromecó se puso en marcha el Enduro

A causa del mal tiempo reinante, debió suspenderse la largada simbólica del Enduro de Claromecó, cuyas pruebas centrales se desarrollarán este domingo en el circuito sito en la zona del Faro, fiscalizado por la FEBOM.

Hoy tuvieron lugar los entrenamientos en diferentes categorías y horarios, aunque el mal clima influyó para el desarrollo de los mismos.

Las autoridades de la Asociación Civil Tresarroyense de Motocross, organizadores del evento, dispusieron convocar a los medios de prensa presentes en una confitería céntrica, para brindar una rueda de preguntas y respuestas, con la presencia de Alejandro Patronelli -quien no participa pero acompañó el esfuerzo de los dirigentes de Tres Arroyos - para poner en marcha esta edición, la primera del Enduro de Claromecó.

Estaban presentes también autoridades municipales, que apoyan esta iniciativa, como el Secretario de Desarrollo Social, Francisco Aramberri, y el Director de Deportes, Guillermo Orsili, representando al intendente Sánchez.

Prieto: “Es un gusto que Alejandro Patronelli nos acompañe



En el transcurso de la conferencia, el vicepresidente de la entidad, Sebastián Prieto indicó que “el sábado pasado presentamos la carrera junto a pilotos que nos ayudaron a hacer la difusión, y la gente de la municipalidad que nos acompañó desde un primer momento cuando empezamos a charlar y hoy vemos que es una realización la carrera de arena”.

“Es un gusto que Alejandro –Patronelli – nos acompañe, y le queremos agradecer su presencia por habernos alentado, ya que es una persona muy grande en lo deportivo y un honor para mí como piloto y desde la organización contar con su presencia.

Hizo referencia asimismo a la presencia de Gabriel Michetti, el médico que está a cargo del cuidado médico, e indicó que “sumamos a él profesionales locales para integrar el operativo de seguridad”.

Moya agradeció el apoyo municipal, de pilotos y fiscalizadores



Matías Moya agradeció tal cual lo hizo el último sábado de enero a Guillermo Orsili, al intendente Sánchez, al Francisco Aramberri y al delegado Ávila por confiar en una Asociación que a mediados del año pasado no existía, a Paul de Febom, a Alejandro Patronelli, a quien invitó para la próxima carrera para que nos acompañe desde adentro, estamos felices de tenerte y gracias por la desinteresada colaboración, nos sirve muchísimo que estés hoy acá.

Alejandro Patronelli: “Me atrajo venir al evento la humildad con la que me convocaron”



Patronelli, por su parte, dijo que “ellos me llamaron con mucha humildad y eso fue lo que me atrajo al evento ya que si bien lo vi recién naciendo he visto eventos de esta magnitud como arrancó el Enduro del Verano, los veo tan jóvenes y estoy muy contento de poder estar en su primer evento, al mismo lo hacen los pilotos, sí tiene que estar el doctor, y las autoridades para poder habilitar el circuito; gracias a todos los pilotos que van a girar mañana y ojalá podamos correr y disfrutar en algún momento de la pista, hoy fui al circuito a última hora y recorrí el mismo, cargué el raptor porque si cargaba el 450 iba a dar una sola vuelta al circuito porque estoy desentrenado; el circuito parece un superprime, creo que es una carrera distinta a lo que es un enduro del verano, es una linda apuesta, es como un motocross raro, los quiero ver largar mañana a todos la suerte del mundo”.

Vuelta al Dakar en 2018



Consultado sobre la participación junto a su hermano Marcos en el Dakar 2018, hemos cerrado lo que es cuatriciclos, porque es muy lindo lo que hicimos y no queremos arruinarlo; queremos aprovechar las nuevas propuestas, el equipo Renault me vino a convocar para este año y dije que no porque no estaba preparado; también hay propuestas de Robby Gordon, y el objetivo seguramente será correr en un auto si es que se puede”.

Aramberri: “Es un día muy especial, hay futuro en la organización”



Francisco Aramberri, agradeció la invitación y dijo que creo que es un día muy especial porque estos chicos hicieron de algo muy sencillo algo muy grande y que pinta para bueno en el futuro; cuando se reunieron con Guillermo Orsili se fijaban una carrera simple, una carrera más del verano, pero con la presencia de Patronelli es un evento que puede ser muy importante para nosotros; la Asociación Tresarroyense ha demostrado que tiene ganas, y con mucho esfuerzo están haciendo algo importante y nosotros siempre apoyaremos este tipo de eventos, ojala sea en 2018, 2019, y recién cuando charlábamos el 90 por ciento es gente de afuera a competir, por lo que no es deportivo solamente sino turístico, y la gente que viene alquila cabañas, gasta en la localidad por lo que es de interés para nosotros, estamos más que conformes de nuestra parte”.



Remarcaron la presencia de la Federación Bonaerense de Motociclismo (FEBOM), quienes se encargan de fiscalizar el Enduro, y también la organización de la seguridad.

Finalmente, desde el municipio se comprometieron a trabajar para realizar nuevamente el Enduro 2018 en Claromecó.