Con reconocimiento a efectivos, realizaron en Chaves el acto por el Día de la Policía Bonaerense (video)

Con motivo de haberse celebrado recientemente el 137° aniversario conmemorativo de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el acto protocolar correspondiente a la Jefatura Departamental Tres Arroyos se desarrolló en Gonzales Chaves, del que participaron importantes autoridades policiales y funcionarios de la región.

En la oportunidad, el Jefe de la Departamental, Comisario Mayor José Luis Agüero, durante su discurso felicitó al personal policial reconocido y remarcó que lo que el policía debe tener es “hacer todo con dedicación, vocación y compromiso. Tienen que confiar también a nivel personal en la institución, que es la que a uno lo sostienen en el cargo, la jerarquía y en la vida misma”

Mencionó que durante estos 15 meses a cargo de la Jefatura Departamental, “no he encontrado en el ámbito de la Jefatura, personal policial que no se haya dedicado al trabajo; encontré un grupo que a pesar de las críticas trabaja y sigue trabajando, para dar respuesta a la sociedad. A veces no se reconoce, por eso nosotros los jefes a cargo y la cara visible, no debemos recibir las felicitaciones cuando algo sale bien, sino el que está en la calle”.

Agüero pidió perdón a la comunidad toda como máxima autoridad, “porque no le pudimos solucionar el problema al que sufrió robo o accidente o lo que sea. No porque el personal se haya equivocado, sino porque a veces las cosas no salen como deben, o no tienen el final feliz que la gente quiere. Por eso recalco que la voluntad y vocación están intactas”, indicó.

Mención aparte dedicó a los efectivos fallecidos y al joven Diego Lobos, efectivo policial que sufriera un importante accidente de tránsito mientras iba a prestar servicios a Claromecó “porque la sigue peleando y está con nosotros”.

Destacó por otra parte, el equipamiento y logística recibida y entregada, “algunas de ellas dos veces en el año que nos sirven para combatir la delincuencia”.

“Tenemos un combate con el delincuente, contra las bandas y el narcotráfico. No tenemos que subestimar ni el lugar, ni el delito. Pondremos todo el esfuerzo y dedicación en una localidad pequeña o grande para darle respuesta a la gente. Falta mucho más pero con la vocación y coraje de los buenos policías, todos los efectivos estaremos más cerca. Están eligiendo cuidar al otro, protegerlo e incluso si es necesario dar la vida”, aseguró Agüero ante los presentes.

Luego se dirigió a los presentes en representación del Jefe Comunal chavense, el Asesor General del Municipio mencionado, Dr. Miguel Milesi, quien indicó que el objetivo de esta gestión “fue potenciar la policía; acondicionar las dependencias; la jerarquizamos dándoles mejoras, insumos y demás. Es la obligación de cualquier gestión apoyar a la policía” y agregó: “esta es una profesión especial y tiene un denominador común: que es la vocación de servicio a la comunidad, al vecino”.

También Milesi, destacó la presencia de Lobos durante el acto a lo que dijo: “me une más que la admiración como policial, la vocación de bombero y es más que destacable es esfuerzo que está haciendo”.

"Es muy importante reconocer a todos los efectivos"

El Jefe Departamental, comisario mayor José Luis Agüero, dijo en diálogo con LU 24 que “fue un acto muy emotivo y lindo, en estos casos siempre es importante reconocer el labor que desarrolla cada efectivo y bienvenido sea este nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

En tanto que el Súper Intendente de la Región Interior Sur, comisario general Gustavo Maldonado, manifestó que “es muy importante reconocer a todos los efectivos que componen las distintas especialidades de la policía de la provincia de Buenos Aires, cada uno de ello son los que sostienen el trabajo cotidiano y brindan el servicio a los ciudadanos”.

“Cualquier hecho debe generar el compromiso de todos los policías de sus jurisdicciones para darle la respuesta al vecino. Queremos optimizar el trabajo que se presta desde la comisaría”, agregó.

Mientras que Maldonado también se refirió a la desafectación de oficiales en Tres Arroyos: “Entendemos que no nos toca a nosotros juzgar el desempeño del efectivo policial, sino es una actividad que depende exclusivamente del Ministro. Cualquier tipo de sanción duele, pero entendemos que si está tomada en el marco de alguna inconducta o delito obviamente se debe aplicar el rigor de la ley que corresponde”, expresó y finalizó dando un saludo de fin de año para todos los tresarroyenses.

En la ocasión, se entregaron diversos reconocimientos y también estuvieron presentes las siguientes autoridades policiales de la región: el Superintendente de la Zona Interior Sur, Comisario General Gustavo Maldonado; el Asesor General del Municipio de Gonzales Chaves, Dr. Miguel Milesi; en representación del Municipio de Coronel Dorrego, Director de Seguridad, Dr. José Del Valle; en representación del Municipio de Tres Arroyos, el Secretario de Seguridad Municipal, Dr. Werner Nickel; el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Pago Rigo; la Jefa del Departamento de Investigación de Bahía Blanca, Comisaria Inspectora Liliana Pineda; la Jefe de la Policía Comunal de Gonzales Chaves, Comisaria Inspectora, María Escujuri, Coordinadora de Policía de Género, Comisaria Nidia Barbié, entre otras autoridades policiales y judiciales presentes.

Posteriormente, hicieron entrega de reconocimientos a miembros de la fuerza.