Con tres actos se conmemoró el Día de la Lealtad en Tres Arroyos

La CGT Regional Tres Arroyos conmemoró hoy, 17 de octubre, el Día de la Lealtad, con una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen para pedir pan, paz y trabajo. Seguidamente homenajearon al General Juan Domingo Perón ante su busto ubicado en el palacio municipal colocando una palma de flores, para luego dirigirse a la Plaza San Martín y hacer lo propio ante el busto de Eva Duarte de Perón.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se pidió un minuto de silencio por los mártires y trabajadores fallecidos. Estuvieron presentes la presidenta del PJ, Adriana Guerrero, y las concejales Lescano y Moreno, del interbloque peronista.

Luego hubo palabras alusivas a cargo de Noelia García, delegada sindical de los trabajadores de ANSES. Recordó aquel 17 de octubre de 1945 y realizó críticas al gobierno de Cambiemos.

Manifestó que “el gobierno de Macri ha profundizado el ajuste y la entrega, situación agravada por el acuerdo con el FMI que acrecienta la devaluación desenfrenada, la quita de retenciones y la eliminación de los impuestos a la exportación. El techo a las paritarias y el deterioro de los salarios, el desarrollo de una política impositiva y fiscal que beneficia a los sectores concentrados, los tarifazos de gas, luz y agua”.

Agregó “el cierre de ministerio, el deterioro del sistema de jubilaciones y pensiones, el intento de eliminar el beneficio a la zona patagónica que perciben los trabajadores y jubilados de esa región, y las decenas de miles de despidos en el Estado. Producto de estas crisis han cerrado fábricas y comercios, se han multiplicados las suspensiones y los despidos en el sector privado, no estamos ajenos a lo que sucede a nivel país, ya que en nuestra ciudad fabrica como la ex Laso son víctimas de la incertidumbre sobre el futuro laboral, así como ocurre con Intesar, entre otras”.

“A raíz de todo lo que sucede en el país debemos levantar la bandera de Eva Perón, de Néstor y Cristina y con la frente bien alta y el corazón abierto, reafirmar que somos peronistas por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal y por apasionados solidaridad y gratitud”, concluyó.

A su turno el secretario general de la CGT, Humberto Salaberry, finalizó agradeciendo a los presentes por estar en esta fecha tan importante y expresó que “lo que generó el general Perón y Evita es incomparable, no hay nada igual y nada que se pueda igualar. Siempre junto a los trabajadores, a los humildes, a los más necesitados, no aplastándolos y no acorralándolos. El país es de todos y debe ser de todos, y yo creo que de esta manera rendimos el mejor de los homenajes a nuestros líderes, trabajando y luchando todos los días”.

Cerraron el acto cantando la marcha peronista.

La Mesa Sindical apuesta a la unidad





La Mesa Sindical también conmemoró esta fecha con un acto en el Sindicato de la Carne. Desde el espacio bregaron por la unidad de todos los sectores en Tres Arroyos. Además proyectaron un video con una reseña histórica y el saludo del Presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez.

La presidenta del PJ, Adriana Guerrero, manifestó que “acompañamos a los trabajadores en tiempos difíciles, hay que estar al lado de ellos”.

Estuvieron presentes integrantes del Partido Justicialista, del Frente Renovador y del Interbloque peronista, Juan Vera de la CTA, entre otros. Durante el acto se expresaron críticas contra el gobierno nacional y se expresó que apuestan a construir un Tres Arroyos distinto.

Peña en La Cámpora

En tanto, La Cámpora y Unidad Ciudadana realizó una Peña bajo la consigna “la lealtad se sostiene, fuerza Cristina”. El encuentro tuvo lugar en la Unidad Básica “Néstor Kirchner”, con entrada libre y gratuita.