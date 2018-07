Con viento a favor: CELTA desmiente la “caída” del proyecto de generación eólica

El presidente del Consejo de Administración de la CELTA, Nicolás Ambrosius habló con LU 24 para informar que la entidad no recibió ninguna notificación de manera oficial que indique que se “caía” el proyecto de generación eólica “Vientos de Reta”.

Ambrosius afirmó que se habían enterado a través de una nota periodística publicada el miércoles, en la que constaba que el Ministerio de Energía había instruído a CAMMESA para dar de baja el PPA, el contrato de abastecimiento de energía de la granja eólica de Reta, lo que nos causó mucha sorpresa”.

“Lo que estamos haciendo es trabajando a ritmo cada vez más acelerado, ya hay gente china trabajando en Tres Arroyos, yendo al campo, yendo a Bahía Blanca, vinculándose con los organismos incumbentes que nos controlan, con los cuales tenemos que trabajar para llevar adelante las documentaciones para la obra; seguimos trabajando, cada vez más cerquita de comenzar con la obra; la noticia periodística està, pero no me puedo guiar y bajar los brazos por una nota periodística, me parece una cosa medio rara”, dijo.

“Presentamos una ampliación de garantía, que era lo que estaba faltando, porque cuando uno presenta una garantía de cumplimiento de obra, la que dice que uno va a cumplir con determinados pasos de avance de obra, y cuando se atrasan esos plazos, lo que hay que presentar es una garantía, lo que no se había podido conseguir por la demora que generaron los socios mayoritarios del proyecto, esto es lo que supuestamente motivaría esta rescisión de contrato”, acotó.

“Me llama la atención que se haya filtrado esta noticia, porque lo que corresponde y lo normal es que haya una comunicación oficial, y a partir de ella una nota periodística, la verdad no lo entiendo, fue como al revés, no lo entiendo, no puedo opinar de eso, pero que me llama la atención me llama la atención, nosotros estamos trabajando y seguimos para adelante, tratando de subsanar y remediar las demoras que se han generado”.

Trabajamos tres días con gente de la empresa que decide”

“Tuvimos esta semana la visita de las máximas autoridades de una empresa del gobierno chino que estuvieron tres días trabajando con nosotros, es gente de la empresa que decide, y la verdad es un poco hasta tragicómico esto, porque fueron reuniones muy buenas donde nosotros nos dimos cuenta que tienen la decisión tomada y están avanzando en los últimos detalles, y de pronto aparece esta noticia; no hay un minuto de paz con esto, creo que todo se va a subsanar, tiene remedio; entiendo que el periodismo trata de anticiparse en las noticias, y sacan noticias que después no terminan siendo así o sí puede pasar también, pero a nosotros nos genera un daño, porque a esta gente que trabajó con nosotros en la Cooperativa, hablando de los últimos detalles del proyecto, el hecho de encontrarse con esta noticia, los inquieta, y a nosotros nos hace quedar en una posición muy incómoda”.

“Este tipo de proyectos son extremadamente difíciles de llevar adelante porque es muy difícil conseguir el financiamiento; la empresa en su momento decidió no hacer la inversión porque se le prohibía sacar los dividendos del país, ese fue el motivo por el cual se cayó en esa etapa el proyecto, y hoy día esa restricción no está, con esta nueva administración que tiene el gobierno nacional se permite sacarlos, pero siempre, como se dice en la jerga “el capital es cobarde”, yo no diría eso, pero sí que es extremadamente cauteloso, porque va donde le dan las garantías o va con una proyección de ganancias que si les sale mal es igual, es como comprar los bonos basura, pero si sale bien, ganan muchísimo dinero”, explicó.

“Nuestro abogado está prácticamente durmiendo en CAMMESA”, dijo, y sostuvo que” hay que ver en los papeles que es lo que se puede remediar o no en esta situación, y si existe realmente esta decisión por parte del gobierno, y a partir de ahí trabajar para remediarlo y sacarlo adelante porque para nosotros lo más importante es que la obra se haga”.

“Uno va aprendiendo que no tiene que decir fechas cuando se lo dice el otro”, explicó, y sostuvo que si esto se produce “es por el afán y el entusiasmo que genera; nosotros hemos trabajado el grupo de la Cooperativa con abogados, ingenieros, empleados, y a veces la ansiedad nos juega una mala pasada y a veces decimos cosas, prometemos cosas que no terminan siendo así como el tema de la fecha de inicio” en referencia a declaraciones realizadas tiempo atrás que indicaban que las obras se iniciaban en marzo.

“Si hubiera otra novedad, seguramente ustedes se van a enterar antes”, concluyó.