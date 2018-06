Concejalas de Unidad Ciudadana rechazan modificaciones provinciales a los Equipos de Orientación Escolar

Las concejalas de Unidad Ciudadana de las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires firmaron un comunicado manifestando su enérgico rechazo a la Resolución 1736/18, “que en forma unilateral impone la Dirección General de Cultura y Educación del gobierno de María Eugenia Vidal, vulnerando derechos de quienes integran los Equipos de Orientación Escolar” denunciando la modificación unilateral de las resoluciones referentes a la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Tatiana Lescano, concejal tresarroyense por Unidad Ciudadana – Partido Justicialista, especificó a LU 24 los motivos de la presentación, y sostuvo que “estamos muy movilizados, tanto desde las instituciones gremiales como los representantes políticos del arco opositor porque entendemos que la medida vulnera los derechos de los trabajadores”.

“Durante muchos años tratamos que hubiera un equipo de orientación escolar en cada escuela, esto es un psicólogo, una psicopedagoga, una trabajadora social, una maestra especializada y una fonoaudióloga, para tratar de atender las situaciones más complejas que se producen en las escuelas”, añadió, y dijo que “lo que se plantea es que los Equipos ya no van a ser parte de las escuelas sino que van a ser parte del distrito, no van a tener asiento en una escuela, por lo que van a ser movidos hacia donde se necesite o se estime, y que no van a ser más equipos de varias personas sino que podría presentarse de a una persona por lo que es una vuelta atrás a una mirada sobre la intervención en la emergencia sin pensar en una intervención más integral, y plantea una precarización en lo laboral, incluso uno podría pensar que no habrá más cargos nuevos porque una sola persona va a poder tener una escuela, no harán falta tres o cuatro por lo que desde el punto de vista laboral pensamos que tiene que ver con el ajuste”.

El jueves y viernes nos enteramos de esta medida, y en el fin de semana nos enteramos que los profesores de educación física, artística y de inglés aparecieron en los sistemas informáticos como equipo distrito y como es fin de semana no se ha podido hacer demasiadas consultas a qué se debe, pero lo real es que en la Ciudad de Buenos Aires, estas personas que nosotros llamamos maestros especiales funcionan como monotributistas, por lo que creemos que también es un avance sobre los derechos de los trabajadores”.

Movilización en Tres Arroyos, luego en La Plata y la Legislatura

“Está todo el mundo movilizado, habrá este lunes movilización en Tres Arroyos de los agentes de los Equipos de Orientación Escolar a las cinco de la tarde en la Plaza San Martín, el martes en La Plata y el jueves seguramente habrá una presentación en la Legislatura, porque la situación afecta a muchísima gente en la Provincia de Buenos Aires, lo que para nosotros es bastante grave”, concluyó.

