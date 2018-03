Concejales de Unidad Ciudadana – PJ repudian el “asesinato político” de Marielle Franco

Al cumplirse una semana del asesinato de Marielle Franco, los concejales de Unidad Ciudadana – Partido Justicialista de Tres Arroyos expresan su repudio absoluto al “asesinato político” de la joven Concejal de Río de Janeiro (Brasil), miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, quien fue acribillada desde otro vehículo mientras volvía de realizar una actividad comunitaria en el Barrio de Lapa, de Río de Janeiro. Marielle Franco era socióloga, lesbiana, feminista de izquierda, activista por los Derechos Humanos y defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes como ella.

Desde el bloque, integrado por Martin Garrido y Tatiana Lescano, escribieron:

Nacida en Maré, el mayor complejo de favelas de la ciudad de Río de Janerio, desde muy joven se dedicó a denunciar y desmantelar las redes de tráfico de armas y la violencia que azota especialmente a niños, niñas y mujeres empobrecidas y racializadas.

Era una dura crítica de la violencia policial y de la intervención del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro. El asesinato de esta líder política feminista se enmarca en el avance y profundización del Neoliberalismo y Neoconservadurismo de nuestra región y de las políticas represivas y violentas que desde el poder implementan a modo disciplinador con el fin de instalar el miedo, la desmovilización y frenar las denuncias públicas.

María Laura Razzari, profesora de historia y filosofía destaca en su nota en ANRed que, el acto de impactar con 5 de las 9 balas la cabeza de Marielle, es una acción del Segundo Estado, vigente en países como Honduras, Brasil, Argentina y muchos otros países de la región donde, “El mensaje es que a las mujeres como Marielle no alcanza con violarlas y tirarlas a la basura, hay que destrozarles la cabeza, porque en ella reside un modelo político en el que jamás tendrá lugar la mafialización de la política.” Razzari denuncia que ese Segundo Estado, “…goza del beneficio absoluto de la degradación de la educación como espacio de formación política de la ciudadanía, y de su incapacidad para reorganizarse y resistir las embestidas de los medios de comunicación que también integran las redes mafiosas.

Nadie que se digne a ser buena gente está libre de morir con cinco balas en la cabeza que nos dan la maldita orden de dejar de pensar con autonomía y dignidad. (http://www.anred.org/spip.php?article16208).”

No obstante, como todo proceso social es dialéctico, este asesinato político de carácter mafioso y cargado de odio, no ha hecho más que generar el efecto contrario, un enorme repudio y movilización popular en toda la Región América Latina y El Caribe.

La lucha de Marielle es nuestra lucha y levantaremos bien en alto sus banderas. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño. Nos unimos a las organizaciones internacionales que demandan una investigación rápida, transparente y concluyente de este vil asesinato y de agresión al pueblo brasileño.

Por Marielle Franco y su lucha exigimos ¡Justicia para Marielle! ¡Basta de crímenes policiales!, ¡Fuera la Intervención del Ejército Federal en Brasil!, y gritaremos hasta el hartazgo ¡Marielle presente!