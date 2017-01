Concejales del Frente Renovador recuerdan que en 2015 pidieron el cierre del Vivero por seguridad

Luego del accidente sufrido por un motociclista en el Vivero de Claromecó, los concejales del Frente Renovador Matías Fhurer y Julio Federico lamentaron lo sucedido y recordaron que desde el bloque desde 2015 se venía advirtiendo sobre lo que podía suceder, por lo que habían solicitado el cierre total o parcial del lugar.

“El 23 de noviembre de 2015 habíamos presentado un proyecto de comunicación alertando de la situación en la que se encontraba la Estación Forestal con árboles quemados, donde la empresa no estaba trabajando en el mantenimiento con seriedad ni con los tiempos estipulados”, remarcaron al tiempo que indicaron que ya había notas previas desde marzo de ese año con el fin de evitar accidentes y que se concreten reuniones de la comisión asesora, aunque aclararon que ninguna les fue contestada.

“Se pedía el cierre hasta tanto no se garantice la seguridad dentro del Vivero. Estamos ante un hecho lamentable con una persona involucrada y creo que esto le va a generar un costo extra al Municipio, que cometió un error grave”, advirtieron.

Finalmente, recalcaron que “estamos preocupados porque no nos escuchan, queremos que el vecinalismo escuché un poco más, no se trata de poner palos en la rueda, sino de hacer propuestas para que se brinde seguridad al turista”.