Concejo: Aprobarán el cobro obligatorio de las obras de gas

En el mediodía de hoy se concretó una nueva Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, en la cual se despacharon seis expedientes, entre los que se destaca la aprobación del cobro obligatorio para adherirse a las obras de gas. El concejal Guillermo Salim, le dijo a LU 24 que “tratamos el expediente que tiene que ver con la declaración de utilidad pública y cobro obligatorio de las obras de gas que lleva adelante el municipio. Hace algunos años se hicieron muchas gestiones y trámites para poder realizar como proveedor de Camuzzi obras de inspección de la red de gas”, mientras que agregó que “en virtud de esa autorización se ha recibido una gran cantidad de pedidos de los vecinos para extender la red de gas, algo que ha generado algunas inequidades”.

“El municipio realiza las obras de gas para los vecinos que lo necesitan y tienen viviendas allí, quienes son los que pagan en la obra. Si en el medio hubiera algún vecino que no quisiera firmar o algún terreno baldío también se beneficiaría con una extensión de gas” sostuvo Salim. Como solución a este inconveniente y darle una cuota de equidad a las obras de gas, el edil explicó que “al momento de conectarse en la red de gas el municipio le va a exigir que tenga la deuda pagada, el municipio afronta la obra priorizando los vecinos que necesitan y solicitan el servicio, aquellos que no lo necesitan o no quieren pagar les va a quedar la deuda el día que quieran conectarse o hagan uso”.

La situación al día de hoy atribuye que el costo que esos vecinos no pagan es abonado por las personas que sí utilizan el servicio, esto implica una inequidad y con la aprobación del cobro obligatorio se regularizaría la situación.

Además Salim manifestó que “está en vigencia la instrumentación de la compra de un inmueble en Av. Del Trabajador y Av. Güemes, continua en vías del ferrocarril, es una operación que se está materializando en estos días, el financiamiento de esto excede un ejercicio fiscal y los vendedores están solicitando de que se les garantice el saldo de precio con un cheque de pago diferido y un convenio de reconocimiento de deudas, hemos escrito una ordenanza que autorice al ejecutivo a instrumentar esa forma de llevar adelante la operación”.