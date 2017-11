Concejo Deliberante: Se aprobó crear la primera Reserva Natural Municipal en Claromecó

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos efectuó la última sesión ordinaria del año, en la que fundamentalmente aprobaron proyectos vinculados a vivienda, salud y medio ambiente.

Fuera del Orden del Día, fue declarada Reserva Natural Municipal Claromecó, dentro de la Estación Forestal Ingeniero Paolucci, una superficie de 1119 hectáreas, compatible con el paisaje terrestre marino protegido, destinada a la conservación de dunas como ecosistema original, velando por la protección del área como fin primario.

Fundamentó esta iniciativa el concejal Santiago Orfanó, quien expresó que” es un trabajo que empezó hace mucho tiempo, y creíamos que no podríamos materializarlo en este año, por la necesidad de establecer varios consensos y tenía mis dudas, por lo que preferí trabajarlo con un perfil bajo, y asumo también la responsabilidad de trabajar en un proyecto similar en Reta, para hacer un trabajo en conjunto e incluir al resto de los bloques”.

Hizo referencia a los pasos dados previamente al tratamiento en las comisiones respectivas, y sostuvo que la idea de crear la Reserva surgió “luego de una reunión con la Sociedad de Fomento, donde Maximiliano Winkler hacia mucho hincapié para lograr hacer una área de Reserva Dunícola en el Vivero, y en tras una primera recorrida inicial, que realizamos por el sector con Carlos Ávila, el ingeniero Carabio y el Secretario D´Annunzio, luego nos dirigimos al OPDS, que enviaron a sus técnicos y es allí donde se realiza una nueva recorrida y se mencionaron que había dos grandes ventajas, la calidad de la zona y el tener la propiedad el municipio; por lo que luego empezamos los contactos con la fundación Félix de Azara, especializada en la materia, y por cuestiones de agenda desde la entidad llegaron hace unos diez días, y en esa reunión y última recorrida, junto al biólogo Gabriel Francia, los Guardaparques decían que este tipo de biodiversidad es difícil de encontrar en la Provincia de Buenos Aires, por lo que se debía hacer un esfuerzo mancomunado para hacer esa reserva natural”.

“Este es un primer paso y tenemos los consensos necesarios: uno de los puntos altos es que la letra del articulado es de la Fundación, es un primer paso, como dije, y estamos creando la primer Reserva Natural en el distrito de Tres Arroyos”.

Desde Cambiemos, la concejal María Marta Naveyra recordó gestiones realizadas años anteriores, y comparó al lugar determinado en Claromecó con un espacio similar en Reta, y dijo: “me alegra que el municipio piense en estos paisajes, que son únicos y que se pueden disfrutar en familia de una manera increíble, que sean lugares además de recreativos, de investigación y darle a su vez un atractivo más a estas localidades”.

Reglamentaron el uso de Agroquímicos en el distrito

Otro punto de sumo interés fue la aprobación de la reglamentación en el uso de Agroquímicos en todo el distrito tresarroyense, una disposición que llevó mucho tiempo de análisis en el cuerpo legislativo, con un proyecto presentado en su oportunidad por el bloque del Frente Para la Victoria – PJ.

Guillermo Salim, desde el vecinalismo, dijo que “el tema tiene años de tratamiento en este Concejo Deliberante, y cuenta con muchos antecedentes en otros municipios de la provincia, pero hay un vacío legislativo, ya que en la actualidad rige la ley del año 1988 y su decreto reglamentario es de 1991, y para situarnos un poco, en ese entonces no existían las aplicaciones terrestres, por lo que la actividad avanzó mucho más masivamente a pesar que la legislación no lo hace, y ante esto, los municipios tuvieron que reglamentar el uso los riesgos y la salud humana y protección del Medio Ambiente, lo que hace que tengamos que poner el ojo en las reglamentaciones existentes y lo que hace que estemos por aprobar nosotros también esta ordenanza”.

Salim detalló aspectos técnicos que tienen que tener las aplicaciones y dijo que “es la provincia la que tiene que meterse en este tipo de cuestiones”, ya que hubo municipios que afrontaron juicios y hasta hubo alguna declaración de institucionalidad; recibimos muchísima información al respecto sobre las modificaciones del decreto pero no se ha puesto en marcha ninguna de ellas, lo que hace que el Ministerio de Agroindustria a través del dictado de disposiciones relativo a la fiscalización o la disposición final de los envases, por lo que el municipio contribuye en tal sentido y se creó el Parque de Servicios Agrícolas para tratar de ir sacando los lugares de la zona céntrica”.

Agregó: “Tuvimos que hacer muchas consultas considerando la disparidad de la temática; se resolvió tomar en este puntapié inicial para acompañar las acciones aisladas: Se crea el registro de aplicadores de agroquímicos; se define además el área urbana en la cual no podrán circulas los equipos y se establecen pautas para el lavado de los mismos y se establece la habilitación municipal para la venta de los agroquímicos y la utilización final de los envases”.

“Agradecemos al Centro de Ingenieros Agrónomos, a la ingeniera Ceriani, a la Chacra de Barrow y a las secretarias de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental”, concluyó.

Cinco años, dos meses y veintisiete días

Graciela Callegari, sostuvo que “este proyecto tiene cinco años, dos meses y veintisiete días, cuando entro por Mesa de Entradas en la Secretaría del Concejo, el que hemos leído y releído este proyecto original presentado por el Ingeniero Goizueta y Mario Pola de nuestro bloque, para poder pensar en un territorio distinto para los tresarroyenses, luego se analizó si el HCD tiene la potestad de elegir sobre algunas cuestiones que pueden o deben competir a la provincia pero también es cierto que en los municipios consultados, todas las propuestas tienen que ver con pensar la vida, el cuidado del agua y el aire y establecer parámetros como lo hacen otros países respecto al ingreso de alimentos, lo que movieron al bloque a presentar el original proyecto de ordenanza, pero entendemos que hay que seguir trabajando más porque indudablemente la legislación provincial instala un debate entre sectores de desarrollo académico, de una biblioteca técnica en termino de pensar en modos específicos para el tratamiento de los agroquímicos”.

“Esto no debe ser una pelea de posiciones irreconciliables, sino que tiene que tener la grandeza de pensar en una producción sustentable y agroecológica para privilegiar la vida no en el discurso sino en cada una de las escalas del sistema productivo”.

No solo es convencer, instalar los modos, sino que el tema es que no se produzcan puntos críticos en la producción alimentaria vinculada a la cuestión porque se podría poner en riesgo la misma, pero es indudable que hay que discutir esto, y el concejo debe continuar en este debate,; creo que hay que interesar y comprometer a los legisladores provinciales y nacionales para que escuchen la voz de las comunidades y lean lo que está sucediendo con la vida”.

“Una sesión de lujo”

“Es una sesión muy especial porque cada uno de los puntos está pensando en el reconocimiento del otro, en el acceso a la tierra, a la salud y a mejorar el medio ambiente, es una sesión de lujo; pero los estamos interpelando para trabajar e ir por más porque la vida lo exige, les dejo la tarea, ir por más”, dejen medio a mano este expediente, ya que tiene un anexo agregado el año pasado respecto a la reglamentación en el orden provincial ante la falta de una ley más actualizada; por lo que hablo de comprometer a los legisladores de este distrito, y advertir que el proyecto que se discute resulta regresivo, por lo que me gustaría que los mismos legisladores provinciales se comprometan para tener en cuenta esto en el debate en curso”.

“Hemos dado un puntapié inicial pero hay que seguir trabajando”

Desde Cambiemos, la concejal Naveyra opinó: “Es una situación en la que no tenemos ley y debemos recurrir a informes técnicos con disparidad de opiniones, para poder determinar ciertos puntos en los que uno leyendo bibliografía de diferentes órganos halla diferentes explicaciones por lo que hace que sea un tema difícil; ya estamos dando un puntapié inicial que pero coincido en que hay que seguir trabajando el respecto y uno de los temas que me preocupa más que la fertilización o uso de fitosanitarios, es los que se están aplicando en las huertas periurbanas porque a esos alimentos los comemos todos los habitantes y están cerca de escuelas, tendremos que ocuparnos de ello”.

Matías Fhurer, desde el Frente Renovador, sostuvo que “simplemente quiero expresar el grado de seriedad y conciencia que estamos tomando, y tenemos quienes se están preparando como la Chacra de Barrow, reconocida por su investigación y su gente, y estoy satisfecho porque el municipio tomó la iniciativa de un tema que se debe hablar y tomar con seriedad que se merece en un partido netamente agrícola- ganadero e industrial y el grado de concientización que esto merece, con el compromiso de hacer de nexo entre provincia y nación y empresas privadas y estatales que son las más interesadas en el tema; se abre un canal de dialogo sobre la aplicación de agroquímicos, un nuevo abanico respecto a ello, y no tenemos que tener miedo de seguir trabajando”.

Asimismo, Se autorizó al Ejecutivo a suscribir con un particular un convenio urbanístico destinado a generar bloques urbanos entre el municipio y privados, destinado a generar unos 50 loteos, más otros 60 a través de otro convenio con el Sindicato de Empleados de Comercio.

El presidente del bloque vecinalista Guillermo Salim afirmó: “Estamos estrenando una modalidad para generar bloques urbanos entre el municipio y privados que permite a los mismos suscribir y ver cuáles son las responsabilidades de cada parte y les permite recibir terrenos que ingresaran al Banco de Tierras”.

Por su parte, la concejal Graciela Callegari, en su intervención sostuvo: “quiero poner en valor el uso de los instrumentos que se ha hecho, para tener acceso a la vivienda, es el rumbo correcto y celebro que hayamos podido poner en marcha el Banco de Tierras y la gente tiene la expectativa de que se pueda ir más rápido para poder hacerlo, y celebramos que podamos empezar hoy a cumplir un objetivo de máxima que es que todos tengan acceso a la tierra y a la vivienda”.

Adjudican las 21 viviendas del Plan Solidaridad

Se designaron asimismo a los adjudicatarios de las 21 viviendas en el Barrio Ruta 3 Sur, del Plan Solidaridad, las cuales serán destinadas a quienes vieron usurpadas sus viviendas del Plan Federal.

En esa instancia, la concejal Callegari dijo: “Me alegra que hoy votemos esto, porque yo participe con Martin Goizueta, con usted Sr. Presidente, con la concejal Cittadino, para poder transitar un camino de búsqueda y solución de tanta sensibilidad ante la usurpación de las viviendas; me alegra levantar la mano para aprobar esta ordenanza”.

Aprobaron iniciativa sobre ficha única de salud, proyecto del Deliberante Estudiantil

Como sucedió en otros momentos, vio la luz un Proyecto de Ordenanza que surgiera en el año 2016 desde un bloque del Concejo Deliberante Estudiantil, desde el denominado Bloque Unión Estudiantil por el Progreso, como lo es la creación de una ficha única de salud, para todos los niños y jóvenes de educación pública y privada que participen en actividades deportivas o culturales que tengan que ver con cuestiones de salud, de carácter obligatorio, el que puede ser exigido pero no retenido.

Callegari: Sabemos que es la presentación personal de Magali Díaz y sus compañeros, autores de la propuesta de un proyecto de ordenanza para crear esta ficha con lo que experiencia que ellos transitaron en el Concejo Deliberante Estudiantil; también acá se expresa lo bueno de construir consensos entre los bloques de este Concejo y fue discutido con aquellos sectores que en algunos artículos mencionan con espacios y direcciones educativas que van a ser notificadas, y en la Comisión de Educación y Salud del distrito ampliamente para poder nutrir de una ficha única de salud al distrito de Tres Arroyos; aplaudamos a los jóvenes, a quienes hay que apoyar y sumarse a ellos para acompañar las mejoras”.

Giordano, desde el vecinalismo, sostuvo al respecto: “Actualmente hay varios modelos de ficha de salud que los establecimientos privados nos acercan y algunos no las tienen, o son incompletas o mal redactadas, o pedidos como la vacunación contra la viruela que fue erradicada, esto dependerá de la Secretaría de Salud. Cualquier entidad deportiva puede usarla para todo el año, a la ficha la tendrá la familia, con copia autenticada en el colegio y asimismo se evitarán las aglomeraciones que se producen en el inicio de las clases para confeccionar las mismas”.

Naveyra de Cambiemos: “Es un avance en cuanto a la prevención de salud y generar políticas a largo plazo para conocer mas cual es la salud de niños y jóvenes. Probablemente esto lleve un tiempo para implementarse, y las escuelas tendrán que comprender el rol que tienen para entregar las fichas a los alumnos, y me alegra mucho que estemos tratando este tipo de proyectos. Esto va a ser una solución para las familias que con una sola visita al médico podrán presentarlo a las instituciones que así lo requieran, y no aglomerar en consultorios tanto privados como públicos cuando piden certificados durante todo el año”.

Más Salud por Menos Obesidad

Se aprobó asimismo un proyecto de ordenanza surgido desde el Frente Renovador, que crea el programa “+ Salud” destinado a la ayuda a personas que no cuenten con recursos necesarios para costear tratamientos privados, que se atienden en los CAPS o en el Centro de Salud Municipal, previo análisis de los profesionales, en casos de obesidad, en primera instancia dedicados a jóvenes a partir de los dieciséis años.

El concejal Sergio Soulé sostuvo al respecto: “Me pone contento porque soy el autor del proyecto con el acompañamiento de Patricia – la secretaria de su bloque - lo hemos elaborado, y quiero agradecer al Dr. Giordano, quien me acompaño para darle forma, a la Dra. Capellari y también a la concejal Cittadino porque entendió que había que poner en la agenda pública el tema de la obesidad, y por su compromiso”.

“Es un tema que hemos abordado desde el bloque, porque la obesidad en el país demuestra que 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso, y hay que ver cómo impacta en la población de Tres Arroyos este problema, que no es menor, y como este programa funciona en varios municipios del Conurbano, y si ponemos voluntad tendría que funcionar acá, y de esto pueden salir resoluciones que puedan aportar soluciones, porque hay gente que no tiene discapacidad pero que no puede salir de su casa, por lo que alguien se hará eco también del pedido de la camilla y silla de ruedas para traslado de personas con obesidad mórbida”.

Desde el FPV- PJ, la Dra. Mercedes Moreno relató que “trabajamos en base al punto de partida de las tareas que realizan los profesionales, lo que se realiza en base al aporte de los médicos y nutricionistas, y se sumaría en este programa el profesor de educación física, y lo bueno es trabajar no de forma aislada, sino con un equipo funcionando coordinadamente, que permitiría unificar tareas, hacer programas y tener en cuenta los avances terapéuticos y registras actividades necesarias en un trabajo en equipo en un programa que se nutre en la evaluación de las distintas actividades, por lo que es bueno nutrirlo desde las características de este programa”.

María Marta Naveyra recordó pasos de su gestión anterior, y desarchivó un tema similar al mencionar que “este municipio ya tenía un programa de lucha contra la obesidad y sacamos ordenanzas sobre kioscos saludables destinadas a hacer prevención y en el marco de ese programa había acciones como caminatas y actividades físicas que se llevaban a cabo en CAPS y localidades”.

Desde el MV, la Dra. Claudia Cittadino destacó el hecho que la propuesta “llegó a la Comisión por un concejal no médico, y ya la Organización Mundial de la Salud había dado algunos elementos promocionando actividades y alimentación saludable, y también quería destacar las ordenanzas anteriores”. “Argentina está considerada con una tasa del 9,9% y es alta”.

Si bien hay una ley nacional, no tenemos ley provincial al respecto y el 28 de este mes ingreso un proyecto en la Legislatura.

Previamente al tratamiento de los asuntos entrados, el concejal Fhurer se refirió a la tragedia del ARA San Juan, y solicitó “a quienes tomen las riendas a nivel nacional y provincial sean quienes piensen en unas Fuerzas Armadas coherentes, hoy tenemos una estructura puesta en los años 70 lo que nos hace mal a nuestro país”.

Desde el bloque del FPV- PJ se envió una minuta de comunicación al Ejecutivo para solicitar asesoramiento de profesionales respecto al tratamiento de la preservación de arena en las playas del distrito, según lo expuso la concejal Moreno, lo que fue contestado por Orfanó del MV “respecto a acciones efectuadas respecto a materiales a usar y la construcción de balnearios sobre pilotes para evitar el movimiento de arena y el enquinchado para encontrar un paliativo al mismo, el que es común a toda la costa de la Provincia”.

Desde Cambiemos, la concejal Naveyra expreso que es una realidad innegable por donde se la mire, y que en el año 2005, 2006 hubo asesoramiento, y creo que no se hizo absolutamente nada al respecto, sobre la preservación de la línea de médanos, y ahora se hizo el enquinchado cuando hace un año que se había propuesto, por lo que se tardó un año en hacer caso a las recomendaciones, y uno ve como está el sector de playa que está en Claromecó y vemos lo que sucede en Dunamar es totalmente diferente, sumado a la sudestada y la crecida del mar, que hizo volar la espuma del mar en la calle que va al pozo de Alonso. Hizo referencia a la extensión de la zona recreativa y a su vez privilegiar a las personas y no a los autos, motos o cuatriciclos que bajen a la playa porque cada vez hay menos lugar para las personas, lo que me decepciona”.

Otro proyecto de comunicación estuvo relacionado al reclamo por obras de vecinos del Barrio Olimpo por arreglo de calles y limpieza de terrenos, la falta de mantenimiento del CAPS, el recambio de la luminaria en un predio que es utilizado como campo de deportes por los vecinos del barrio, la presencia de un regador y el mantenimiento de la plaza San Héctor Valdivieso Sáez con la incorporación de juegos.

Obra de Asfalto: Solicitan informes

Se solicitarán informes sobre la ejecución de la obra de asfalto, ante la comunicación de la empresa que lo realiza que está en un cincuenta por ciento y ante la comunicación que algunas calles quedarán sin asfaltar, y que por vía telefónica se les aviso a los vecinos de Matheu del 1200 al 1300 que por un error de tipeo no contarán con el asfalto, requiriendo los motivos por lo que no se ejecutarán, y también que el Ejecutivo arbitre los medios para poder realizar lo anunciado en su momento.

Ejecución de obras en calles aledañas a las vías del ferrocarril

Desde Cambiemos se solicitó al Ejecutivo la ejecución de obras de iluminación en las calles paralelas a las vías del ferrocarril, entre Chacabuco y Ruta Nacional 228, por una cuestión de seguridad, en el sector en el que no se respetan las vías de circulación a pesar de estar reglamentadas por ordenanza, y se pidió la colocación de tres luminarias por cuadra, construcción de veredas y colocación de carteles que den sentido de circulación.

Balneario Orense: Más personal de salud y recambio de luminarias en la costa

Espeluse, desde Cambiemos explicó la solicitud para que se provea de personal de salud suficiente en Balneario Orense, dado que no hay enfermera permanente ni medico en la localidad, por lo que es necesario contar con este personal ante el inicio de la próxima temporada, por lo que pide arbitrar los medios para ponerlo en práctica; hubo un incidente que alarmó a la población unos días atrás, por lo que estamos anticipando a buscar soluciones a problemas que se puedan presentar, dijo.

Se solicitó que el Ejecutivo arbitre medios para que se realice la colocación de luminarias, que están ya en la Delegación, para reponer las faltantes o rotas en la costanera de Orense.

Se pidió el acondicionamiento de la Avenida Constituyentes, ante la acumulación de escombros para rellenar el terreno lindante al arroyo y a su vez invita a los vecinos a arrojar otro tipo de residuos en el ingreso de una avenida importante en el ingreso a la ciudad, por lo que se solicita además la señalización de dónde arrojar los escombros y la prohibición de hacerlo con otro tipo de basuras.

También desde el bloque macrista se solicita a la Dirección de Tránsito controlar la circulación de vehículos en Libertad del 1000 al Parque Cabañas, lo que fundamentado por Espeluse quien dijo que “cada día se produce un crecimiento en motos en la ciudad, lo que conlleva a quejas, estorbo o problemas, sobre todo por los escapes de las motos”.

Piden controlar y multar a quienes ocupen la vía pública por venta de autos

Cambiemos también exigió el cumplimiento del artículo 23 del Código ante la ocupación de veredas y canteros centrales con vehículos ofrecidos para la venta, los que dificultan la visibilidad y a su vez molestan a los vecinos y ante los reclamos realizados se obtuvieron soluciones parciales o temporarias.

Cuotas para construcciones no declaradas

Se aprobó asimismo un plan de regularización de construcciones no declaradas, que se regirá por las disposiciones de la norma sancionada, dirigidos a constructores que no declararon en su momento las reformas ante la oficina de Obras Particulares, con un descuento del 50 % por ciento del derecho de construcción y el pago de 12 cuotas mas intereses y se autoriza al Ejecutivo a dar hasta 24 cuotas en casos especiales.

Fueron aprobadas tres escrituraciones sociales, una Addenda con Fresenius Medical Care para el servicio de nefrología, hemodiálisis y PCA en el Hospital Pirovano, la donación de mil adoquines a la Iglesia Tabernáculo de Milagros, yla cesión de una fracción de 30 x 50 metros en el Cementerio Municipal para instalar el horno crematorio a CELTA en comodato .

Aprile renunció y asume “Ticho” Groenenberg

Finalmente, la sesión cerró con la aceptación de la renuncia de la concejal de Cambiemos Laura Aprile a su banca, atento su asunción como diputada provincial por ese espacio político en la Cámara Baja Bonaerense, incorporándose al bloque macrista, Enrique Groenenberg.

Ausencias y licencias

No estuvo presente el concejal del Bloque Justicialista, Augusto De Benedetto, en tanto el edil vecinalista Emiliano Podestá solicitó licencia, siendo reemplazado por Damián Palla.