Concejo: Discordia en el recinto por el reclamo de los trabajadores del Banco Provincia (video)

El tratamiento del conflicto que mantienen los empleados del Banco Provincia con el gobierno provincial luego de la sanción de la Ley 15.0008, de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de esa entidad, llegó al recinto Concejo Deliberante, con dos proyectos de resolución, uno de ellos presentado por el interbloque peronista y el otro por el Movimiento Vecinal.

En el primero de los casos, el proyecto fundamentado por la concejal Mercedes Moreno, del Frente Para la Victoria – PJ, “fue redactado por los trabajadores del BAPRO”, según explicó la edil, y manifestaba “su más enérgico repudio y pedido de derogación de la ley”, en tanto el presentado por el MV, proponía “retomar las reuniones con la Asociación Bancaria” para tratar el nuevo régimen.

Luego de un extenso intercambio de opiniones por parte de los representantes de cada uno de los bloques, se rechazó por mayoría, con el voto de Cambiemos y el MV, el proyecto de Moreno y se aprobó, también por mayoría, el propuesto por el vecinalismo, por mayoría, con el voto de Cambiemos.

El tema, tratado con la presencia de trabajadores del BAPRO en el recinto, quienes, una vez conocido el resultado de la votación por mayoría rechazando y aprobando los proyectos mencionados respectivamente, a viva voz dijeron en el recinto “son Poncio Pilatos, se lavaron las manos”.

Moreno: “Cuando se ajusta a los trabajadores se atenta contra ellos y hay que tomar partido”

Al fundamentar el proyecto, Mercedes Moreno realizó una breve reseña de la labor que cumple el Banco Provincia, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del distrito, y dijo que “nadie puede discutir la importancia del desarrollo económico en toda la provincia ya que dependen la mayoría de los sectores como empresas y trabajadores; no puedo dejar de recordar que cuando cayeron otros bancos, tanto el Provincia como el Nación lograron mantenerse en línea, gracias a la fortaleza y lucha de los trabajadores organizados”.

“Cuando otro modelo de desarrollo triunfó en el país luego de la crisis de 2001 el BAPRO se convirtió en un polo de desarrollo productivo en la Provincia, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner y el esfuerzo y compromiso de la entidad”.

“Ahora todo huele a lo mismo y no es casual que días previos a la sanción de la ley se habló de déficit y jubilaciones de privilegio para desprestigiar al banco; se votó un proyecto de ley sin pasar por comisiones a pedido de Vidal sin escuchar la palabra de los trabajadores; lo que hace imposible retomar el diálogo y todo dependerá de lo que dirá el Poder Judicial, y los trabajadores reclaman no solo ejerciendo el derecho de huelga sino reclamando a los representantes como hoy, en esta sesión, y en la charla que tuvimos con todos los bloques anteriormente, con la manifestación de los derechos que tienen los trabajadores, y se trata en la ley un evidente proceso de desfinanciamiento, conduce a la precarización del mercado laboral”, relató.

“Cuando se ajusta a los trabajadores se atenta contra ellos, sus familias, y el bienestar de nuestra comunidad; cuando las cosas son claras hay que tomar partido, o se está con los trabajadores o se está en contra; sabemos que este Concejo no tiene potestad para derogar una ley, pero sí marcar una posición de defensa, por lo que acompañaremos el reclamos de los trabajadores del BAPRO en las acciones que consideren pertinentes hasta que los senadores y diputados que votaron la ley o la Corte Suprema de Justicia dictamine”, concluyó .

Por su parte, el concejal Salim al fundamentar el proyecto vecinalista, destacó “la forma en que los trabajadores has manejado esta situación; solicitaron y vinieron a una reunión en la que nos informamos y escuchamos, por lo que tenemos todos juntos que resaltarlo.

“Creo muy atinada las consideraciones de la concejal Moreno respecto a la importancia de la banca pública especialmente en las pequeñas localidad es que no cuentan con banca privada como sucede en Claromecó, Copetonas y Orense”, expresó.

“No es un aspecto menor el apoyo de fomento de la banca pública de la Provincia”

“Los préstamos de fomento del BAPRO han cubierto todos los cupos que la región le ha dado e incluso lo han superado, por lo que no es un aspecto menor el apoyo de la banca pública de la provincia, y lamento, de manera personal, que esas líneas de fomento hayan desaparecido o se hayan minimizado al igual que los préstamos personales, especialmente los hipotecarios para una primer vivienda de la familia, los que hoy se han exclusivamente adaptado a una forma que me merece reparos como lo es el ajuste por inflación del capital adeudado, lo que traerá muchas complicaciones a quienes los han afectado”, advirtió Salim.

“Tres Arroyos cuenta con 4 legisladores que han participado de una u otra forma en la sanción de esta ley; la Asociación Bancaria presento una demanda de inconstitucionalidad ante la SCJ y creemos que los poderes legislativo y judicial deben expedirse y no hemos escuchado nada sobre el tema; nos hablaron además del tratamiento “express” de la ley; yo valoro el reclamo de los trabajadores; hace cuarenta y ocho horas hablábamos de construcción de consensos, y de eso hablamos en este momento. Me ofrecí a ayudarlos a gestionar ante las autoridades provinciales si es necesario, porque creemos que es justo el reclamo y más allá de que esta decisión no pase por el HCD redactamos este proyecto para que haya puntos de consenso y reuniones para que haya este consenso y es la Provincia únicamente quien puede resolver este consenso” sostuvo.

Espeluse: “Apoyamos el reclamo pero no podemos definir algo que le corresponde a la Justicia”

En su exposición, Horacio Espeluse desde Cambiemos, recalcó nuevamente que “este gobierno provincial tiene hoy una obligación que es la de encontrarse con una provincia totalmente desfinanciada con déficit económico, lo que hace que cuando se soluciona una cosa se desarregla la otra, y aun hoy la Provincia no está en el punto que debería estar con todo lo que produce y genera, nos encontramos con quien es el responsable de administrar las cajas de los trabajadores, y los fondos no salen de otra manera que a través de los aportes de los trabajadores”.

“Hemos analizado los fundamentos que llevaron a sancionar esta ley y somos respetuosos de los empleados y compartimos y estamos de acuerdo con las formas en que se han manejado institucionalmente y entendemos que esto no es una situación que podamos resolver en este recinto esta noche, y no vale la pena en detallar ya que han sido bastante claros, los números que se expresan en este reclamo, y desde el Ejecutivo provincial se justifica al creer que esto es legítimo, y se considera que la planta de diez mil empleados activos tiene dificultades para los quince mil jubilados”.

“Apoyamos el reclamo y abrir el diálogo pero no podemos definir lo que tiene que definir la justicia provincial y queremos acompañar el proyecto del MV”, dijo.

Garrido: “Advertimos en 2016 que iban por la caja de los bancos y el IPS”

Desde Unidad Ciudadana, primeramente fue Martín Garrido quien recordó que “a mediados de 2016 en este recinto con las concejales Callegari y Moreno presentamos un proyecto donde rechazábamos la Reparación Histórica y avisábamos que iban por la caja de los bancos y del IPS, en un “caballito de Troya” y recuerdo a la concejal por ese entonces Aprile de acusarnos de exagerados y mentirosos; volvimos a hacerlo el año pasado, cuando rechazamos la reforma previsional y avisábamos que esto iba a suceder”.

“No sabemos si es la pesada herencia o si son ineptos los herederos”

Garrido contestó a Espeluse cuando mencionó el estado en que se halla la Provincia, y dijo que como hace a menudo el concejal Espeluse volvió a hablar de la “pesada herencia” y la verdad no sabemos si es la herencia pesada o ineptos los herederos, vamos a suponer que lo que dice Espeluse sea verdad, y que la Provincia estaba destruida, pero no se comprobó nunca absolutamente nada, pero estos herederos siempre eligen ajustar por el más débil, con el trabajador, con el jubilado, y no les tembló la mano para bajar las retenciones al campo, y a las mineras”.

“No acompañaremos el proyecto del MV porque la instancia está agotada, y sí votaremos el repudio a esta ley en el proyecto que trajo al recinto el bloque del FPV y vamos a acompañar la lucha de los trabajadores”.

Lescano “Una buena administración no puede hacerse pisoteando los derechos de los trabajadores”

Su par de bancada, Tatiana Lescano, hizo referencia al paro docente que se llevó a cabo en la jornada del jueves, que involucro además a otros agentes de la administración pública, y consideró que “podríamos hacer un tratado sobre cómo está la Provincia, con promesas que no se cumplen y considero que una buena administración no puede hacerse pisoteando los derechos de los trabajadores; como docente estoy acostumbrada a que la gobernadora nos cite en el marco de aprietes y no podemos resolver la paritaria; es una forma de tenerlos agarrados de la parte que más le duele y de decir quien tiene el poder”.

Fhurer: “Pareciera que se le pega al burro que más tira”

Desde el Frente Renovador, Matías Fhürer afirmó que “pareciera que se le pega al burro que más tira, que es costumbre de este gobierno generar enunciados y deslindar responsabilidades”, y sostuvo que “cuando se habla tan livianamente del tema nos llama la atención y nos deja un dejo de preocupación; agotaron las instancias del diálogo y jubilan empleados y no retoman empleados en el BAPRO, hay cada vez menos empleados y están los que hacen el trabajo de dos o de tres, y también perdemos sentido de pertenencia ya que en cada rincón de la provincia existe el BAPRO y como nos atienden, por lo que por supuesto vamos a acompañar el proyecto de los trabajadores del Banco y no el del MV”.

Suhit: “Saquea muchos años de trabajo de vecinos que están siendo avasallados por esta ley”

Por Alternativa por una Justicia Social, Sebastián Suhit realizó un pormenorizado análisis de la situación por la que atraviesan los trabajadores y delineó a su vez que se pone en riesgo al banco tornándolo deficitario, por lo que creo que es un programa que tendrá continuidad y hará que no tenga capacidad para otorgar créditos productivos, y al igual que en los noventa se da la reducción de personal y se desfinancian las cajas previsionales, lo que da por tierra los regímenes de solidaridad provisional, que es lo que debería modificarse si es que quieren solucionar la diferencia entre activos y pasivos; no contratar tercerizados sino personal de planta”, a la vez que hizo referencia a que “dejó de estar bajo la órbita del BAPRO Provincia Seguros que aportaba y estabilizaba el tema de la caja previsional”.

“Acompaño el proyecto presentado por Moreno porque estamos hablando del saqueo de muchos años de trabajo de muchos vecinos de nuestra ciudad que están siendo avasallados por esta ley”, expresó.