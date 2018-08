Concejo Estudiantil: El Bloque “Participando, Debatiendo y Aprendiendo” dio a conocer sus proyectos

El Bloque “Participando, Debatiendo y Aprendiendo” (PDA), del Colegio San José se prepara para la sesión del Concejo Deliberante Estudiantil que se concretará mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad.

Visitaron los estudios de LU 24 Milagros Alanis, Ludmila Jensen y Mauro Belmonte, concejales titulares del Bloque PDA y comentaron cuáles son sus proyectos, tanto de Comunicación, como de Resolución y de Ordenanza.

El objetivo del bloque es presentar los proyectos a la comunidad en general, algo que los alumnos están realizando a través de los distintos medios de la ciudad y las redes sociales.

Respecto al Proyecto de Comunicación, Milagros Alanis explicó que “nuestro bloque se basó en encuestas realizadas a los tresarroyenses, una de ellas era sobre el servicio de guardia en el Centro Municipal de Salud y una de las preguntas era si estaban de acuerdo con la atención que se brinda, muchos dijeron que hay demora”.

“Nos basamos en el sistema de triaje, que es un método de separación según la urgencia de cada emergencia y está dividido por colores, se encuentra colgado en la guardia y creemos que no se está implementando de la manera adecuada y queremos que se desarrolle el sistema como se debe”, sostuvo.

Por su parte, Ludmila Jensen, dio detalles del Proyecto de Resolución: “Lo que planteamos es la implementación de la Ley 26.150, que establece que todos los educando debe recibir educación sexual integral. Queremos que se lleve a cabo en todos los colegios, que no sean solo charlas, que se lleve a cabo la ESI (Educación Sexual Integral), que no solo abarca métodos anticonceptivos”, explicó y agregó que “realizamos muchas encuestas más que nada a los adolescentes y a nuestros compañeros porque es algo que se debe llevar a cabo en todas las materias”.

Sobre el Proyecto de Ordenanza, Mauro Belmonte indicó que el mismo “consiste en desarrollar una aplicación que digitalice el entorno de la ciudad, generando un mapa digital donde se pueda tener todo, desde turismo hasta información de las farmacias, información municipal, sobre deportes, así como incluir un sistema de llamadas de emergencia”.

“La idea es que la gente se oriente en la ciudad. Esto surgió hablando entre nosotros y ya que todos estamos todo el día con los celulares queríamos tener una aplicación para conocer más sobre la ciudad”, sostuvo.

“El botón de emergencia surgió haciendo el proyecto en el prototipo, vimos la necesidad que hacía falta de ayudar en este tipo de casos en particular”, finalizó.