Concejo: Guerra confirmó la implementación del sistema triage en la guardia del hospital

El Director del Centro de Salud Municipal, Dr. Gabriel Guerra, acudió este jueves a la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante, luego de ser citado para hablar sobre distintas problemáticas vigentes y anunció que en pocos días se implantará el sistema triage en la guardia del hospital. “Estará toda la cartelería informativa para la población, para hacer el correcto uso de la guardia y también la parte de la mejor atención”.

Cabe mencionar que el triage es un método de selección y clasificación de pacientes, empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Trata por tanto de evitar que se retrase la atención del paciente que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención.

“Lo que nosotros vamos a tratan de hacer es una campaña educativa porque no es lo mismo para un servicio de guardia atender a menos pacientes y de esa forma los profesionales puedan dedicarle mejor tiempo y en el tiempo que corresponda la atención a los pacientes”, agregó Guerra y sostuvo que la atención en la guardia “no es óptima pero tampoco va en desmedro del riesgo de vida de ningún paciente”.

Cobertura de cargo

Consultado sobre la cobertura del cargo de director asociado que ocupara la Dra. Graciela Mirmi dijo que están esperando que se designe al reemplazante. En este sentido Guerra aclaró que es este momento ese cargo “lo estamos cubriendo entre la Dra. Capellari desde la Secretaría de Salud y desde mi lugar en el Centro Municipal de Salud”.

Sistema de ambulancia PAMI

En cuanto a la situación de los jubilados con la empresa Vittal expresó que ya se ha solucionado porque “la incomodidad estaba en el número 0800 que instrumentaba PAMI como para que el paciente diera respuesta y evidentemente ante la falta de respuesta el hospital debía salir a la asistencia. Hoy por hoy Vittal incorporó un número local y creo que de esa forma está funcionando mejor”.

Alta demanda de camas

Finalmente habló sobre alta demanda de camas en el hospital en esta época invernal: “Si bien estamos trabajando con ocupación completa en el hospital no hubo que suspender cirugías programadas, ni tampoco trabajar con altas precoces que es a lo que uno quiere arribar. Es cierto que la demanda es alta, las características de las patologías hace que haya más tiempo de internación y eso hizo que el Hospital vea su capacidad a pleno”.

“Problemas profundos”

La presidenta de la Comisión de Acción Social, la concejal del Frente Para la Victoria Mercedes Moreno, manifestó sobre el encuentro: “Entendemos que hay problemas que son muy profundos y que no dependen exclusivamente de lo que ocurre en Tres Arroyos, como es la guardia o la atención consultorios externos, como la disponibilidad de recursos humanos profesional, entre todos aportamos algunas cosas para que todo pueda ir mejorando y avanzando. Seguiremos reuniéndonos con las autoridades, seguiremos indagando, proponiendo y evaluando que es lo que va sucediendo”, concluyó.