Concejo: Hacienda analizará dos proyectos del Observatorio de Calidad Educativa

En la habitual reunión de los días lunes, la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante trató diversos expedientes, y recibió a Laura Aldalur, integrante del Observatorio de Calidad Educativa, quien presentó y explicó dos proyectos, denominados Acompañar y Acceder, para los que reclamó fondos del Financiamiento Educativo.

El presidente de la comisión interna del legislativo, Guillermo Salim, dijo a LU 24 que “tal como nos habíamos comprometido, Laura Aldalur había solicitado venir a la Comisión de Hacienda para explicar los proyectos que han presentado para utilizar fondos del Financiamiento Educativo, en algunas cuestiones que el Observatorio de Calidad Educativa han detectado, la hemos escuchado, nos ha explicado, y fue un poco el motivo principal de la reunión; va a ser analizado en función de la prioridad; Laura manifiesta que para ella esto es prioridad de uso del Fondo Educativo y como ya hablamos muchas veces el municipio lo tiene comprometido, por lo que si esto se aprueba habrá que reducir otro de los gastos que se estan haciendo, estamos hablando de una estimación a vuelo de pájaro de unos cuatro millones de pesos, hay que analizarlo, sobre todo porque el municipio al fondo para este año lo tiene comprometido y para gran parte del año que viene también; habrá que ver cómo sigue el análisis de esta cuenta, hablar con la gente que tiene más conocimiento que nosotros en el área educativa y en función de eso trabajar este proyecto, esa es la idea”.

La comisión también trató expedientes “vinculados con el Hospital, referidos a contrataciones que presentaron un único oferente que deben ser aprobadas por el Concejo, y como comienzan a partir del 1° de setiembre los trataremos en la sesión del próximo jueves”, relató Salim.

Aldalur: “Apuntamos a la continuidad escolar y al transporte de alumnos”

Laura Aldalur también habló con la prensa, e indicó que “son dos proyectos que presentamos desde el Observatorio de Calidad Educativa, uno es Acompañar y el otro es Acceder, apuntando a que desde el Fondo de Financiamiento Educativo se destine dinero para poder solucionar la problemática que es, en el primero de los casos el abandono de la escuela secundaria, y con Acceder se busca poder lograr fondos para el transporte de escolares, que no pueden realizar salidas ante la falta de los mismos”

“Ahora ellos lo analizarán y verán si se le da viabilidad o no, y creemos que el concejo debe ocuparse porque el 40 por ciento de los chicos no están en la escuela, es un numero bastante importante, porque estamos haciendo estadísticas desde hace mucho tiempo, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que se queden en la escuela, y el Tribunal de Cuentas destina fondos; la repitencia es un factor importante por lo que el chico abandona la escuela; las jóvenes que están embarazadas tienen que quedarse en la escuela; a esos chicos hoy los tenemos en la calle, por así decirlo, y el proyecto es una forma de decir “proponemos esto, llevémoslo adelante por un tiempo para ver si damos soluciones”, concluyó.