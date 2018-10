Concejo: hay dudas sobre el cobro municipal del uso del espacio aéreo

La derogación de la ley que establecía la percepción por parte de la Provincia, y posterior coparticipación a los Municipios, de una tasa del 6% del consumo por el uso del espacio aéreo a prestadoras del servicio eléctrico, y la recuperación de las comunas de la facultad de cobrar su propia tasa por este concepto se planteó, con muchas dudas, en la reunión de hoy de la Comisión de Hacienda.

El presidente, el vecinalista Guillermo Salim, advirtió además que es mucha la incertidumbre que se mantiene en torno al Presupuesto provincial para el 2019, que mantiene también en las sombras cualquier cálculo o estimación que quiera hacerse sobre el Presupuesto local.

“La tasa por ocupación del espacio destinado al tendido de redes ya existe en el Municipio, y hasta el momento no se ha hablado de ninguna modificación. La novedad es que la Provincia derogó la ley que establecía una tasa unificada, originada en que los municipios cobraban distintos valores, y puso en cabeza de los Municipios la facultad de volver a cobrar en forma directa por ese uso. Pero esa ley todavía no se está aplicando, y todavía nosotros no tenemos información sobre el Presupuesto Provincial 2019, por ende tampoco tenemos la certeza de que esto vaya a seguir así y qué incidencia va a tener en la discusión del Presupuesto en la Provincia, que ni siquiera está iniciada”, dijo Salim.

“Todos los municipios carecemos de pautas que normalmente para esta altura del año ya la Provincia suele enviar, respecto de los ingresos, por lo que hay dificultades para elaborar los Presupuestos para que sean tratados en el Concejo. Ya se aprobó la prórroga en la última sesión, para que el Ejecutivo se tome el mes de noviembre para elevarlo, pero primero hay que resolver el de la Nación, luego el de la Provincia, y en función de eso, que este año va más atrasado que de costumbre, veremos qué pasa con el nuestro”, concluyó el edil.