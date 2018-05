Concejo: Obras Públicas analiza derogar pago de multas municipales paral retirar carnet de conducir

La Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, debatió entre sus integrantes la obligación de pagar las multas municipales para renovar el carnet de conducir, y se trabaja para derogar la ordenanza, ante los amparos a que hizo lugar la justicia en otros distritos de la Provincia.

“Se va a analizar la recaudación municipal y en principio habría voluntad de derogarla pero hay multas provinciales o nacionales que deben pagarse igual, por lo que se continuarían pagando las mismas y el municipio dejaría de recibir ese beneficio”, dijo el concejal por Cambiemos, Roberto Fabiano, ante la consulta de LU 24.



Licitación de balnearios y Desarrollo Costero

Fabiano agregó que “está en observación el pliego que se elevó para la licitación de balnearios, como el caso de Barlovento, y se hicieron algunas observaciones ya que ese lugar tiene una muy buena estructura realizada, y que el pliego detalle lo nuevo que se va a exigir, y que en base a eso se determine el plazo, ya que el pliego para licitar sostiene que es por quince años con opción a cinco más, pero creo que debe reverse la situación porque si el futuro concesionario obtiene un balneario prácticamente hecho, el plazo debería ser menor”.

En otro aspecto, Fabiano dijo que “el titular de la comisión de Turismo, el Concejal Orfanó informó sobre la reunión realizada ayer en Mar del Plata por el Desarrollo Costero. Nosotros entendemos que, desde nuestro punto de vista, el municipio debería dictar una medida de “no innovar”, hasta que no se logren precisiones sobre el tema. Hay antecedentes como medidas limitantes en Bahía Blanca y la CABA de manera temporal una medida que no es sólo privada sino de acción pública, para evitar que no se realicen movimientos de arena, o construcción de nuevas calles, con lo que nadie pudiera innovar, hasta que se analice convenientemente el tema”.