Concejo: Por iniciativa de escolares Tres Arroyos incluirá carta gastronómica en Sistema Braille

Una nueva sesión realizó este jueves el Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en la que se convirtió en Ordenanza una iniciativa presentada por los alumnos de la Escuela 27, para que en los establecimientos gastronómicos como restaurantes y confiterías tengan cartas en Sistema Braille destinadas a personas ciegas o con disminución visual, a la vez que pide a los supermercados la colocación de rótulos con el mismo sistema en la cabecera de las góndolas para saber qué productos se encuentran en las mismas, adhiriendo a la ley provincial 14.272, a la vez que se promueve el trabajo articulado entre los alumnos y la sociedad civil con la Biblioteca Parlante “Ilusiones”.

El proyecto tuvo ingreso a través de la Secretaría del cuerpo, y una vez analizado en la Comisión por los Derechos de la Familia, fue incluido en el tratamiento del Orden del Día, dando inicio a la sesión de este jueves, con la presencia de los autores del proyecto.

Ediles de todos los bloques resaltaron la iniciativa surgida desde los escolares, que apunta a una mayor integración de acuerdo a las expresiones vertidas en el recinto.

Moreno: “Avanza en el acceso a la inclusión”

“Es un proyecto muy interesante generado en la Comisión de Familia a través del proyecto presentado en junio, de vital importancia para la ciudad para concientizar a la población de las cuestiones que enfrenta una persona ciega o disminuida visual al hacer sus tareas cotidianas, quienes lograrían cada vez más autonomía y no depender de familiares para acompañarlos”, dijo la concejal Mercedes Moreno quien afirmó que “los docentes y alumnos nos contaron de que trataba el proyecto, y en mi caso lo compartí con los integrantes del consejo municipal de discapacidad y con la gente de la Biblioteca Ilusiones que aportaron el tema de los macrotipos, que son carteles con letra más grande y fondo mate color amarillo, proyecto que ya lo están llevando a cabo los alumnos que retiraban el menú a la carta, lo llevaban a la Biblioteca y lo pasaban a Braille y lo devolvían, ya hay once locales que cuentan con al menos una carta en Sistema Braille”, agregó.

“Es un accionar que para nosotros es interesante y que tiene que ver con la confluencia del Estado Municipal, un estado fuerte, presente y con intencionalidad de trabajar temáticas de inclusión y de la sociedad civil. Lo que propone es darle el marco de normativa al trabajo de los chicos a través de la adhesión a la ley para que los locales tengan la carta en Braille y la propuesta a los supermercados para poner en el inicio de la góndola y en macrotipos para identificar el tipo de artículos que hay en esa góndola, es importante para que puedan ubicarse en el supermercado”, dijo.

“Desde la Comisión de Familia trabajamos el tema de inclusión y accesibilidad por lo que es muy importante porque avanza en lo que es el acceso en la inclusión ya que hay chicos y familias incentivadas en esta propuesta”, concluyó.

Espeluse: “Felicito a todo el grupo por hacer el esfuerzo, participar y traer buenas ideas”

El concejal de Cambiemos, Horacio Espeluse, sostuvo : “Ha sido muy clara la explicación de Moreno, pero quiero agregar y felicitar a todo el grupo de alumnos y docentes que han participado en la iniciativa, hoy aquí presentes muchos de ellos y es un agrado ver la participación ciudadana en temas fundamentales de la sociedad que es necesario para cambiar las cosas de las que nos quejamos, y muchas veces vemos que en estas sesiones no se ve tanta gente participando, pero este interés legítimo en incluir y tener la posibilidad de poder consumir en lugares como los normados nos hacen crecer como sociedad, celebro poder aprobar el proyecto y los invito a continuar, hacer el esfuerzo, participar y traer tan buenas ideas para poder nutrirnos de las mismas y los grandes aportes que le tienen que hacer a Tres Arroyos”.

Pellegrini: “Los alumnos delinearon la hipótesis de pensar en los otros”

Desde el bloque vecinalista, la edil Marta Pellegrini manifestó : “Acordamos en lo interesante del proyecto y felicitamos al personal docente que permite que participen en la Feria de Ciencias para que los chicos puedan adquirir conocimientos reales de la vida cotidiana y ponerse en el lugar del otro, y también a los alumnos que delinearon la hipótesis de trabajo para pensar en los otros, particularmente en las personas que tienen dificultades en la visión, y hacen que tengamos la esperanza en una sociedad más justa y más inclusiva, para concientizar sobre la igualdad de derechos de personas ciegas y también valoramos la dificultad del trabajo ya que esta investigación es inédita en el país y sentaría un precedente, por lo que felicitamos a quienes participaron en las instancias de la feria de ciencias , docentes directivos y alumnos”.

Soulé: “Celebro que estos chicos puedan disfrutar de la Democracia”

El Frente renovador a través de su presidente de bloque, Sergio Soulé agregó : Quiero celebrar que estos chicos puedan disfrutar de la Democracia y entender que cualquier vecino puede presentar una inquietud como la que terminó en una Ordenanza en la cual el municipio ejecutara con mucha alegría, y entender de tan chicos lo que es ejercer los actos democráticos, y vea que cuando hay una inquietud se puede canalizar”.

Luego de la votación aprobada por unanimidad por todo el legislativo, hubo un cerrado aplauso, con la presencia en el recinto de los autores de la iniciativa.

Otra vez las viviendas

Como tema recurrente y ante un pedido de autorización al Ejecutivo a suscribir convenio para tomar un crédito destinado la construcción de 35 viviendas, 12 de las cuales serán para las familias que vieron usurpadas sus casas del Plan Federal, se produjo un nuevo intercambio de opiniones .

Soulé “Esto es un crédito no un plan de viviendas, hablemos clarito”

El primero en cuestionar el tema fue Soulé, quien dijo que “es mentira que el bloque no acompañe la aprobación del convenio, como dijeron en algún medio, sino que queríamos plantear dos cuestiones, ya que la necesidad es tener un plan de viviendas sustentables, y esto no es un plan de viviendas, sino un endeudamiento de cincuenta millones de pesos para todos los vecinos por parte del municipio; y en la Comisión al momento de dar despacho la preocupación era que de las 35 casas, se cubrirán 12 para quienes vieron usurpadas las mismas y una para quien residía en el refugio canino municipal y de qué manera se va a articular las otras 22 ante la necesidad de viviendas como lo que plantean los vecinos que recurren a nuestro bloque”.

“Otro tema para aclarar es que de estos treinta millones de pesos no queda uno en Tres Arroyos porque no tenemos mano de obra de vecinos locales y nos hubiera gustado que muchos trabajadores pudieran haber trabajado para que esa plata quede en Tres Arroyos”, agregó.

Callegari: “Es un paso administrativo, pero es un crédito y no un plan”

Por su parte, desde el FPV-PJ, la concejal Callegari adelantó el acompañamiento y relató: “Es un paso administrativo que completará en alguna medida el compromiso social asumido ante la situación de las viviendas usurpadas, pero también nos preguntamos y hemos insistido tanto en que se conformara el Banco de Tierras y que se piense integralmente en el acceso a la tierra y vivienda en Tres Arroyos, porque hay personas que tienen muchas dificultades de acceder a este derecho, porque la vivienda es un derecho, y también es cierto que es un crédito y no un plan de viviendas por lo que implica que el municipio acepta pagar por estas viviendas a través de la coparticipación”.

“El problema de viviendas debe ser central en la política de este Estado Municipal, ya que no queda claro cómo se distribuirán las mismas, ya que no está claro el tema y el compromiso que asumimos en su momento los concejales ante la problemática que tenían los adjudicatarios, y vamos a trabajar para que en el presupuesto del año que viene podamos tener una partida específica para que a través de la plusvalía se puedan otorgar viviendas sociales en terrenos fiscales. Acompañamos para dar respuestas, pero no compartimos el modo de tener que endeudar al municipio y que no se avance en el acceso a la vivienda social y queremos que se comprometan en un plan real ante la necesidad”, citó.

Espeluse: “Hay un proyecto integral presentado por nosotros en Comisión”

Desde Cambiemos, Horacio Espeluse dijo que “hay un proyecto de un programa de vivienda en comisión presentado por nosotros hace un tiempo y del cual no hemos tenido la posibilidad de avanzar con el mismo, que es la finalidad y compartiendo lo dicho por Callegari debemos avanzar en ese programa, implementarlo, trabajarlo para ver como incluirlo presupuestariamente para intentar crear y generar desde el municipio, hay distritos vecinos que lo hacen y es cuestión de analizarlo bien. En nuestra primera evaluación vemos que habrá una reunión en la comisión de tierras e inicialmente creemos que hay una ordenanza que establece un criterio para dar prioridades en la distribución de esas viviendas, esto es un aporte más para agregar que tendrá que analizarse muy bien”.

Son casas premoldeadas y la plata no queda en Tres Arroyos, dijo Soulé

Soulé nuevamente tomó la palabra y afirmó que “son casas premoldeadas que se compran y lo único que hace el municipio es la platea para ubicar la casa ya armada, es inocente que el municipio haga un plan de viviendas, porque hubo presupuestados ya por lo mismo un millón y medio de pesos y nunca se hizo nada, queremos dejar en claro este tipo de cosas porque lo que a veces en palabras es muy inocente a veces se transforma en otra cosa”.



Salim: “El proyecto de Cambiemos sobre viviendas es inviable por los costos”

Entró en escena el vecinalista Salim, quien se refirió al proyecto presentado por Cambiemos “que se encuentra en Hacienda, y lo hemos debatido porque plantea muy bien las intenciones de crear el plan municipal de vivienda pero plantea un tema muy importante que es el financiamiento y la fuente que se manifiesta según la cuenta que sacamos podría llegar a ochocientos mil pesos por lo que mal podríamos lanzarlo y creo que tenemos que ser serios y tener propuestas realizables, y cuando ello suceda nos va a encontrar a este Concejo unidos para poder aprobarlo y creo que es en el año 2012 cuando se realiza la Ordenanza del banco de tierras, la Plusvalía, acciones citadas hoy y celebrada incluso por algunos concejales que no la aprobaron; también me quiero acordar de los ex concejales Garate y Goizueta que trabajaron mucho y hoy vemos el impacto que permite comprar su terreno a la gente, casi tres o cuatro año después de empezar a trabajar en este tipo de ordenanzas”.

“En lo que refiere al tratamiento del punto del Orden del Día, no existe otra alternativa en los gobiernos superiores para poder cumplir con esta deuda social y moral con la gente que vio usurpada su vivienda en su momento, el crédito tiene condiciones sumamente blandas ya que casi no contempla intereses a quince años y hay un 35% que queda en el municipio para reinvertir en el tema de viviendas”, explicó.

“Le voy a recordar la iniciativa que tuvo el actual Secretario de Desarrollo Social de generar una bloquera para levantar una vivienda fue presentada a las máximas autoridades de desarrollo social de la Provincia, y acompañamos en esa recorrida el pedido de que ellos colaborasen con parte de los materiales para llevar adelante un moderno plan de construcciones habitacionales ya que son viviendas de sistema escalable, que permite la ampliación , pero lamentablemente ya ha pasado más de un año y el gobierno provincial no ha dado respuestas, no por un tema político sino porque esto se pueda materializar es que lo planteamos”.



Espeluse: “Cuando uno quiere ahorrar pesos hay que empezar por las monedas”

Contraatacó Espeluse: respecto a los ahorros en las arcas municipales, que hubieran permitido contar con un plan de viviendas municipales, y afirmó que “cuando uno quiere ahorrar pesos hay que empezar por las monedas”; es muy difícil que los fondos alcancen cuando vemos cuando de un lado para otro se crean cargos jerárquicos que no terminan dando un salto de calidad en la gestión de gobierno, y si me pongo a analizar los nombramientos me pregunto cuantas viviendas podríamos haber hecho, si me pongo a analizar el plan de bacheo o una rotonda que se hizo y hubo que volver a romper y si me pongo a analizar el crecimiento de un 1500 por ciento de las tasas y la planta de personal ha crecido en más del doble veo que el municipio podría haber tomado otro camino para poder financiar viviendas, y el ejemplo está en municipios vecinos como San Cayetano o Dorrego que tienen programas municipales. Lo que quizás no es serio es como gasta el municipio la creación de cargos, que necesitamos que nos demuestren que valían la pena”.



La atención en la Guardia del Hospital

El concejal Espeluse, justificando la presentación de la minuta de comunicación para que el Ejecutivo informara respecto a medidas que se tomarían para resolver el problema que se genera en la atención de la Guardia en el Centro Municipal de Salud dijo que “se está desbordando el tema porque no hay una cabeza visible que tome cartas en el asunto para ordenar la situación, con conflictos en distintas áreas y queremos que nos expresen de qué forma se va a actuar y salir, por lo dicho por la Secretaria de Salud, que no va a una reunión por no ser invitada, y sin querer generar situación política, creemos que es obligación de esa Secretaría y de quienes tengan los cargos más importantes llevar claridad a la ciudadanía por lo que pedimos informes al respecto”.

Aclara Salim: “no coincido con que no haya nadie al frente del problema”

Desde el oficialismo, Guillermo Salim aclaró que “en la reunión amplia y extensa efectuada en la Secretaría del Concejo, se plantearon situaciones de distinta índole y fueron aclaradas y explicadas, por lo que se trabajó el tema; no coincido con que no haya alguien al frente del problema, sí lo está el Dr. Guerra, director del nosocomio ante una situación compleja y difícil que incluye conflictos de tipo personal, según se menciona la problemática en la minuta; quiero hacer también especial énfasis en lo que sucede con el sistema de ambulancias, ya en la reunión se especifica por parte del propio personal y no de nadie vinculado al orden político, que la situación se da por parte de la desatención por parte de PAMI, un problema que era inexistente cuando el servicio lo daba el personal del Hospital y ahora ante el incumplimiento, en la ciudad cabecera debemos concurrir ante el llamado y no me quiero imaginar en las localidades lo que sucede ante la no prestación de tipo inmediato por la empresa que contrato PAMI . Lamento la falta de respuestas por parte de ese organismo al Concejo, ya que seguramente en algo esto contribuye a algunos de los problemas que tiene el Hospital, y la deuda que todavía mantiene el PAMI también contribuiría a tener elementos necesarios para el desenvolvimiento del Hospital”.



De interés municipal muestra sobre Malvinas en el Mulazzi

Se aprobó asimismo un proyecto de decreto declarando de interés municipal la muestra fotográfica y testimonial sobre Malvinas, que se expone en el Museo Mulazzi, realizado por Rosana Greco, Carlos Molfese, Sandra Carrasco y Sebastián Andes.

Por mayoría compensan partidas del Ente Descentralizado Claromecó

Por mayoría y sin el voto del Frente Para la Victoria se aprobaron la compensación de partidas para el Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos.



Planta de tratamiento cloacal en Orense

Luego se trató la afectación de un terreno para la construcción planta de tratamientos de líquidos cloacales en Orense: donde el vecinalista Damiani dijo que “es un proyecto anhelado por los vecinos para su construcción y con esta cesión se cierra el expediente y permite que el SPAR abra la licitación para la construcción de la misma”.



Utilidad pública y pago obligatorio de obras de tendido de gas

Se debatió la declaración de utilidad pública y de pago obligatorio las obras de gas encaradas por la municipalidad luego de la autorización para tercerizar las mismas por parte de Camuzzi Gas, por las que el vecino deberá pagarle a la comuna al momento de conectarse a la provisión del servicio, como manera de amortizar el gasto ya que algunos vecinos estuvieron de acuerdo en la extensión de la red para poder contar con el mismo en sus viviendas e insumieron parte del costo.

Reclamo a ENARGAS por cobro de tasa de seguridad e higiene

En los asuntos entrados, tuvo tratamiento un pedido del FPV- PJ para dirigirse a ENARGAS par que revea la situación de pago de la tasa de seguridad e higiene que todos los domicilios realizan abonando la tasa municipal que debería pagar la misma empresa, ya que hubo resolución al respecto de la OMIC local, sumando la iniciativa a cuerpos legislativos de la región, enviando copia de lo resuelto en Tres Arroyos.



¿Dónde está Santiago Maldonado?

El tratamiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado también tuvo su tratamiento, gestado desde el bloque del FPV-PJ, ante la falta de respuestas por parte de la investigación para dar con el paradero de Maldonado, el que fue aprobado por mayoría, con la negativa de la concejal Laura Aprile.

Desde el vecinalismo, asimismo, Santiago Orfanó criticó las pintadas realizadas en la Plaza San Martín en ocasión de la marcha realizada días pasados y resaltó que debe ser la Justicia quien dé precisiones al respecto.

911 cuestionado

Otra vez tuvo tratamiento el conflictivo sistema de emergencias 911, luego del incendio ocurrido en Claromecó días pasados, que destruyó una vivienda ante la tardanza en avisar a bomberos, criticado desde el bloque autor, Frente Para La Victoria, a través de la concejal Moreno quien se preguntó “Cuántas pruebas de ensayo y error debemos soportar para que el Gobierno entienda que el estado no se maneja como empresa, no es un call center y tiene que tener en cuenta lo que sucede en las localidades del interior; a veces la eficiencia de empresas no lo es en las políticas públicas y lo que transmiten los vecinos de las localidades es la tardanza para trasladar el llamado al centro que está en cada municipio, ya que se transfiere y poder explicarle al vecino que perdió todo en un incendio lo sucedido y en tanto en Orense el 911 se contesta en la misma localidad y resulta extraño, por lo que hacemos el pedido de informes, para que brinden información para que los vecinos estén protegidos en caso de emergencias”.

Alumnos de la Escuela 501 reclaman cartelería

Se reclamó posteriormente la colocación de pictogramas en instalaciones del área de discapacidad y en el hospital para garantizar la información de personas ciegas y con trastorno autista, y el pedido de alumnos de la escuela 501 para la colocación de cartelería, ante un trabajo que los alumnos realizaran sobre seguridad vial y viendo que había carteles en la Escuela 15 relativos al tema.



Pedidos de vecinos y otros temas

En el barrio Escuela 18 y a través del bloque kirchnerista, se presentaron diversos reclamos de vecinos de ese sector de la ciudad como la colocación de juegos en plaza Islas Malvinas, presencia de perros callejeros e inundación de avenida Alem que provoca ausentismo en ese establecimiento.

Se trataron conjuntamente dos pedidos de diferentes bloques respecto a la reparación de farolas en el cruce de la rotonda de El Pescado en rutas 228 y 73, ante la falta de luminosidad del sector y farolas que se han girado e iluminan en dirección contraria.

El bloque renovador reclamó que se difunda la existencia de un plan de evacuación de edificios municipales ante la posibilidad de siniestros y el plan de contingencia de existir el mismo, a la vez que solicitó la realización de simulacros de ser necesarios como los que se realizan en establecimientos escolares.

También apuntando a mejorar la calidad de vida y salvarlas en caso de riesgo, el Frente Renovador solicitó la adhesión a la ley nacional de prevención de muerte súbita con maniobras de RCP, el que fue derivado a Comisión al igual de la instalación de desfibriladores en las paradas de Guardavidas en la próxima temporada.

Se solicitó también la instalación de reductores de velocidad, pedidos de iluminación en puente de Rivadavia al 2500, obras de mantenimiento de calles en Barrio Norte de Orense, construcción de veredas en cruces de vías de calles Sarmiento, Brandsen, Falucho, Mitre y otras.

La sesión se inició con el pedido de licencia de la secretaria y del presidente del cuerpo, Vanesa Borda y Luis Aramberri respectivamente, quienes serán reemplazados por el vice primero Jorge Damiani, en tanto la secretaría la ocupa Silvia Nogueira en el período solicitado.

No asistió a la sesión el concejal justicialista Augusto De Benedetto.