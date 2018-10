Concejo: Por mayoría prorrogaron la concesión del Camping Reta y la re licitación del ex Samoa

En la primera sesión ordinaria del mes, el Concejo Deliberante dio tratamiento y aprobó – por mayoría, sin el voto de Unidad Ciudadana, Frente Para la Victoria y AJUS, la prórroga hasta el 30 de abril del año próximo, de la concesión del Camping Martín Reta, y a su vez aprobó la autorización para que el Ejecutivo llame a licitación al mencionado camping, en el final de la sesión que duró casi tres horas, y en la que se aprobó la relicitación del ex Balneario Samoa de Claromecó.

Garrido: “La política de licitaciones del Ejecutivo deja mucho que desear”

El concejal Martín Garrido, anticipando el voto negativo de su bancada, para extender la concesión del camping hasta fin de la temporada veraniega del 2019, sostuvo que “la política que viene teniendo el Ejecutivo en cuanto a licitaciones deja mucho que desear, de hecho este que estamos tratando ahora. Y entrara luego fuera del orden del día el llamado a licitación y también el llamado a licitación del balneario 1 en Claromecó. Vemos una gran contradicción del Ejecutivo, entendemos que este tema puntual se manejó mal desde el principio, funcionarios del oficialismo dieron declaraciones encontradas, no sabíamos que querían hacer, y también el director de Turismo tuvo un par de acciones desacertadas o al menos un poco clara para nosotros; hemos estado y vimos en qué estado está el camping y entiendo que con una prorroga estaríamos premiando a alguien que no ha hecho las cosas en forma correcta; hemos decidido no acompañar esta prórroga porque entendemos que hay una gran contradicción por parte del Departamento Ejecutivo y si lo haremos en los otros llamados a licitación”.

Fabiano: “Hubo mal manejo de los tiempos y mala praxis en las comunicaciones”

“Voy a coincidir en varios aspectos con el concejal Garrido”, dijo el concejal por Cambiemos Roberto Fabiano, aunque aclaró; “en realidad yo veo la vara al revés, pero entiendo que esto comienza con una comunicación que reciben los ex concesionarios del camping, nadie estaba enterado de lo que ocurría y exhibieron a los bloques una nota de desalojo firmada por el director de Turismo con la intención de trasladarlo hacia otro lado, con lo cual se establecía que este año no había camping en ese sector”.

“Nos comunicamos con el Director de Turismo, que nos indicó que se pensaba establecer un nuevo complejo de camping en El Pinar, y hablamos también con el presidente de la Comisión de Turismo, concejal Orfanó y con la gente de Reta que no sabía, y no estaba de acuerdo con el traslado del camping , pero finalmente para beneficio de los turistas que es el único objetivo de esta discusión que llevamos adelante se convino en realizar una prórroga; ya se les avisó a lso concesionarios que se prorrogaba por lo que están trabajando para el fin de semana, dado que se alojaran queiens vayan a la fiesta en copetonas, y el llamado a licitación es eso hay que armar los pliegos, para hacer todo de manera ordenada y el treinta de abril se pueda entregar al nuevo concesionario para que desarrolle el proyecto que ha presentado”, consideró.

“Seguramente este tema a esta altura del año va a perjudicar porque ante consultas no se podía responder si iba a estar abierto o cerrado, incluso mucha gente que viene a la fiesta de la torta frita. Creo que hubo un mal manejo de los tiempos y mala praxis en las comunicaciones en un tema que se hablaba desde el año pasado”, concluyó.

En tanto, Mercedes Moreno, del FPV, también coincidió con sus pares preopinantes al afirmar que “es una contradicción decir que estamos a tiempo de armar un pliego para el balneario Samoa pero no para el camping en Reta: si hay tiempo para la una hay para la otra y cuando pregunté que pasaba en otras oportunidades, tanto el delegado de Claromecó como el presidente de la Comisión me dijeron que lo que había pasado es que las licitaciones se habían podido armar aún avanzado el año, pero el tema no es la puesta en marcha de la oferta comercial sino el control que viene después, un déficit de esta administración municipal, por eso se llegó a lo del camping de Reta y en varias de las licitaciones que están produciéndose en este momento”, a la vez que sostuvo: “no voy a acompañar la prórroga”.

Suhit, quien tampoco apoyó la iniciativa agregó: “lo que más me llamo la atención en relación de lo que era el pliego originario, que venció en 2013 y fue notificado en 2018 que tenía que abandonar el lugar, y también corrió una versión que el espacio estaba subalquilado pero formalmente aparecía una persona que estaba en relación de dependencia, son cuestiones que llaman la atención en un espacio público y un servicio tan vital para la localidad de reta. No voy a acompañar la prórroga”.







Ex Samoa: Cambiemos no acompañó la relicitación

Como se había comentado a lo largo de la semana, el bloque de Cambiemos no acompañó el pedido de felicitación del Ex balneario Samoa, posición fundamentada por el arquitecto Fabiano, que manifestó inicialmente que “todo el año hemos trabajado con el objetivo en que estábamos de acuerdo: generar un prototipo de superficies acotadas, sin generar construcciones grandes en la playa y que permitiera participar a los oferentes; a Samoa se sabía que había que relicitarlo ante el incumplimiento de los plazos, luego los tiempos pasaron y llegamos a esa semana para resolver sin poder analizar y dar una propuesta seria pero hay que salvar a Ávila porque estamos sobre la temporada porque es el parador céntrico y que no debería estar cerrado esta temporada, por lo que de apuro quieren imponer a los interesados en participar para realizar un proyecto en más o menos quince días, lo que es prácticamente imposible, porqué ese el tiempo que lleva presentar los planos y tiene a su vez un alto costo para el oferente porque tiene riesgo empresario a pérdida”.

“No estamos de acuerdo porque creíamos que era más conducente licitar por esta temporada para que se ofreciera un servicio mínimo y avanzar en el proyecto que se venía trabajando y licitar luego para poder ejecutar una obra bien hecha con toda la obra por delante. Se intenta tapar todos los manejos y los errores, yo lo anticipe hace tiempo porque se veía que no iba a hacer absolutamente nada. Tenemos un solo objetivo nos movilizamos para evitar el tema del cierre del camping de Reta ahora aprobamos la extensión y el oficialismo estuvo de acuerdo pero entendemos que en este caso si se podría licitar a pesar que hay que presentar una licitación más compleja y con eso volvemos a la contradicción que hablaba antes”, justificó.

“Entiendo que por mayoría se va a presentar el proyecto y queremos presentar la moción de agregar la voluntad de los oferentes de mostrar la disponibilidad o certificación bancaria o una póliza de caución por el monto de inversión por lo que pedimos agregar esta cláusula de garantía”, lo que fue rechazado, explicándole que no se estaba modificando un pliego sino aprobando la re licitación, por lo que esa sugerencia se le trasladaría al Ejecutivo para su consideración.

Desde el Frente Renovador, Julio Federico dijo: “Uno entiende que esto ha sido demasiado desprolijo y entendemos que en la política a veces hay que tener resto, la verdad es que yo no vengo a salvar la ropa de nadie pero reconozco cuando una persona trabaja bien y trabaja por su pueblo como lo hace Ávila. Fuimos a recorrer y mirar y entendimos que había una persona que estaba pidiendo ayuda y colaboración para el balneario”.

“Lejos de nosotros está poner palos en la rueda, porque acompañamos el llamado a licitación para que el Ejecutivo controle y garantice todas las tareas de quien gane la licitación; Borneo tampoco da respuestas, se han derrumbado los baños y no se ha puesto un clavo, he planteado que se deben hacer cumplir estos temas, yo no vengo a salvar la ropa de nadie y fuimos a colaborar porque entendimos que así debíamos hacerlo”.

Desde Unidad Ciudadana terció Lescano: “Acuerdo con algunas cosas y con otras no tanto: lo que dice Fabiano de acuerdo a los proyectos de crear un modelo de balneario, pero fue solamente una buena idea, es muy fácil decir vamos a hacer y que hagan otros, me parece que no hay que tirar una idea marquetinera como habitualmente hace el gobierno de Cambiemos, pero hay que trabajar detrás de esa idea, pero en lo que si coincido hasta ahora que no parece haber claramente una política de gobierno respecto al Turismo, estamos haciendo agua, y los síntomas son estas corridas de ampliación de plazos y nuevas licitaciones, hay una pata renga en el gobierno vecinal y me parece que tenemos una deuda con la sociedad; hay una ordenanza desde 2005 de la creación de un Instituto Mixto de Turismo, que implica encontrar a sector público y privado; el instrumento está; fue votado y nunca puesto en marcha, creo que nos debemos y le debemos a la sociedad dar políticas claras de turismo. Apoyamos”.

Otros Temas

Fue aprobado por unanimidad el resto de los temas, que incluyen el pedido de la incorporación del Logo de Abuelas de Plaza de Mayo en el anverso de las facturas de Tasas y Servicios Municipales; y la solicitud de colocar Wi-Fi gratuito y público en la Terminal de Ómnibus.

Los temas vinculados a las prestaciones médicas sobre ginecología y la mayor necesidad de profesionales que presten la especialidad en el Hospital y localidades llevó buena parte del debate ante la denuncia que los turnos se otorgan con cuatro meses de demora y asimismo los estudios indican diagnóstico por imágenes que también tiene turnos retrasos, por lo que se votó solicitar a la Secretaria de Salud la posibilidad de incrementar el número de profesionales de esa especialidad.

La posibilidad de vacunación masiva al personal municipal contra la Hepatitis B como sucedió en empresas locales fue aprobada también, y reclamado al área correspondiente el mantenimiento del estado de conexiones eléctricas en el CAPS de Ranchos, por defectos que implicaron perder vacunas destinadas a la comunidad, como así también la entrega de medicamentos en las diferentes salas barriales.

El Interbloque peronista realizó un pedido de informes sobre suspensión de pensiones contributivas por discapacidad por lo que se dirigirán a las autoridades locales de ANSES para que brinden información al respecto, “un tema delicado que afecta a las personas con discapacidad que burocratiza el acceso a derechos de una población muy vulnerable”, según fundamento Moreno desde su unibloque.

El concejo adhirió a un proyecto presentado por el diputado renovador Pablo Garate respecto al SAE – Servicio Alimentario Escolar - que garantiza el estado nutricional, la prevención y el tratamiento de la desnutrición, si la hubiere”, según explicó Andrea Montenegro. Se enviará copia de la resolución a los concejos deliberantes de la Provincia para que adhieran.

Asimismo volviendo a los temas médicos del distrito, se solicitó regularizar la atención del médico en San Mayol, ante la imposibilidad de traslado muchas veces de vecinos a la ciudad cabecera.

Un reclamo sobre la compra centralizada de alimentos para las escuelas del distrito fue fundamentada por Matías Fhurer, quien recordó que anteriormente los comercios de las localidades podían vender los productos que luego se controlaba desde Consejo Escolar con las compras realizadas, pero ahora se centraliza, “por lo que no creo que beneficie al federalismo”, según opinó el orensano presidente de la Comisión de Obras Públicas.

El vecinalista Salim aclaró un tanto la situación a la vez que dijo que su bloque acompañará la iniciativa “para que se den las debidas explicaciones. No es decisión del Consejo Escolar modificar la forma de comprar los alimentos sino que se sigue por reglamentación de compras del estado por lo que deben hacerse licitaciones privadas, pero existe la intención de dejar que participen comercios de las localidades, y abrieron un anexo para que puedan participar total o parcialmente para reducir el costo de distancias y fletes”.

De Grazia desde Cambiemos opinó al respecto, y expresó: “Es importante destacar que rubros que quedaron sin cubrir por falta de oferentes se pueden comprar presentando luego la factura correspondiente y habría que ayudar y asesorar a comercios de localidades puedan presentarse en las próximas llamadas.

Lescano recordó que anteriormente se generaban dificultades administrativas y plazos de pago que iban hasta los siete meses de retraso, por lo que los oferentes deben tener resto para poder afrontar estos plazos”.

Vinculadas a la Dirección de Cultura, y a reclamos por la no aplicación de dos ordenanzas como “Los Jóvenes y La Cultura” del 2004 y “Vamos las bandas” de 2016, que nunca fueron puestas en vigencia, se trataron conjuntamente dos proyectos de comunicación presentados por UC para que se den explicaciones y se pongan en vigencia las mencionadas normas.

Se aprobó solicitar al Director del Ente Descentralizado Claromecó la instalación de una Oficina de Información Turística en la entrada del balneario, y que asimismo se arbitren medidas necesarias para instalar contenedores en la Costanera.

Otro pedido del interbloque peronista estuvo vinculado a solicitar informes respecto al Fondo Fortalecimiento Programas Sociales de enero a agosto y el destino que se le ha dado al mismo, ya que son partidas de afectación especifica destinadas al gasto social, y ante el aumento de demanda y el recorte de fondos de Provincia.

Se pidieron informes al Secretario de Seguridad sobre la función que tendrá el Grupo de Apoyo Departamental de la Policía y cómo será su accionar en Tres Arroyos “teniendo en cuenta que en el distrito son contra la propiedad y no sería necesaria operativa la intervención”, según dijo Mercedes Moreno, “por lo que queremos saber si la creación del grupo corresponde o no a un pedido realizado por parte de la municipalidad”, a la vez que referenció la intervención de los “grupos de choque” tal como lo denominara Maldonado en la nota brindada a LU 24, en situaciones complejas, como toma de rehenes, motines o disturbios.

“No podemos dejar de advertir que nuestro país tiene una historia de películas de grupos de choque reprimiendo lo vemos en cualquier punto del país, ningún funcionario habla de salud o empleo pero si de creación de fuerzas de choque. Le pedimos información al Secretario de Seguridad porque es el responsable y esperamos que la Provincia mande dinero para poner gas en la comisaria o nafta en los patrulleros”, sentenció Moreno, a la vez que solicitó remitir “copia a la APDH Tres Arroyos, para que nos ayude al respecto”.

También fue ratificada una modificación en el acuerdo entre Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Municipalidad de Tres Arroyos; y una adenda a los compromisos de gestión y convenios de administración suscriptos con la Unidad de Gestión Provincial de Seguros Públicos Provinciales de salud- Plan Nacer, como la convalidación para afectar créditos presupuestarios de ejercicios futuros contratos de alquiler por parte de la comuna en los edificios de Moreno 245, Istilart 426, José ingenieros y Fray Luis Beltrán , Club de Pelota y Chacabuco 368.

Fersen a cargo de la Confitería de la Terminal

El cuerpo aprobó tal cual lo exige la Ley Orgánica adjudicar a Emanuel Fersen, la concesión y explotación de la Confitería de la Estación Terminal de Ómnibus.