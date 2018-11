Concejo: Preocupa eliminación de Tarifa Social de gas al municipio, escuelas, entidades, bibliotecas y clubes

El vecinalismo presentó en la sesión celebrada este jueves un proyecto de Resolución dirigiéndose al Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, para que revea la eliminación de la Tarifa Social de gas a los denominados “Usuarios Esenciales”, entre los que se encuentran dependencias municipales, escuelas, clubes, entidades sociales y bibliotecas, que dejarán de percibir los descuentos actuales por tal condición.

El titular de la bancada, Guillermo Salim, fundamentó el proyecto y sostuvo que con el incremento “resulta difícil elaborar el gasto en gas que tendrá el municipio en el Presupuesto 2019”, y dijo que se crea una nueva categoría que es entidades de bien público, las que deberán reinscribirse, aunque no está demasiado claro todavía, ni para la gente de Camuzzi con la cual estuvimos ya conversando”.

“La Tarifa Social ha implicado un ahorro al municipio y la baja involucra a numerosas entidades que deberán reinscribirse”, dijo y argumentó que “con ese ahorro que se lograba, el municipio lo volcaba en ayuda de vecinos”.

“Hace pocos días el municipio recibe una notificación firmada por el jefe de Camuzzi en el que dice que la dependencia no cuenta con la tarifa social. A partir de eso tratamos de interpretar que sucedía y como impactaría en el municipio, y nos comunicamos con gente de Camuzzi que nos explicó la situación”, explicó.

“Recordemos que la Tarifa Social en su primera versión bonificaba la totalidad del consumo, y hace seis meses , a través de una resolución se limitó la cantidad de metros cúbicos se bonifican a aquellas personas de acuerdo a una tabla en que en proporción de la cantidad. Se elimina la tarifa social en los consumos del gas, y se crea una nueva categoría, que es entidades de bien público y al ser entidades y no personas físicas las beneficiarias pasarían a encuadrar en usuarios comerciales e industriales,; que incluye tarifas mínimas de $ 6,76 el metro cúbico, lo que es similar a las categorías máximas de usuarios residenciales, y además se creó un organismo para que las entidades puedan inscribirse, y pareciera que muchas de las entidades no se podrían inscribir ahí, e incluso la gente de Camuzzi no conocía los alcances de la resolución. Las que podrían inscribirse no tendrían reducción en la tarifa sino en el cargo fijo mensual, el que se aumenta, y seria morigerado en este registro”, agregó.

“De acuerdo a estimaciones, las facturas van a llegar a bastante de más del doble, pero son estimaciones, y en los próximos días nos acercaremos con los medidores municipales y las facturas para ver cuánto hay que poner en el Presupuesto 2019 en lo que a consumo de gas se refiere; los máximos consumidores de gas son el hospital, las salas de atención primaria, el CRESTA y la Terminal. El hospital pagó 125 mil pesos en un mes y si es el doble va a generar o incrementar el déficit del hospital en cuatro o cinco millones de pesos”, relató Salim.

“Resulta muy difícil confeccionar y más difícil ejecutar el Presupuesto en estas condiciones, y si tenemos en cuenta que en esta sesión se presentaron 19 proyectos de comunicación y de ellos 15 implican pedidos que se resuelven incrementando los gastos, hicimos una estimación, a mano alzada que si pudieran cumplir los funcionarios con todo lo que les hemos pedido, sería de unos dos millones de pesos. Hablamos de la realidad económica de lo que está pasando en el Hospital y en mucho de los puntos tratados, le hemos reclamado a Cambiemos por la asimetría que tienen los proyectos presentados, reclamando al municipio por cosas que se contraponen con lo que realiza el gobierno nacional y provincial”, dijo.

En igual sentido, Martín Garrido desde Unidad Ciudadana agregó que “la misma comunicación la recibieron bibliotecas, escuelas, clubes; fue inesperada decía Salim, pero para nosotros es totalmente esperado”, y recordó que “debatimos el tema de la tarifa social a poco de asumir, en la conformación anterior del Concejo en dos sesiones, comenzamos un día y terminamos al día siguiente, porque tuvimos que hacer un cuarto intermedio”.

“Como decía el General Perón, la realidad es la única verdad”, y ya se acordó que las tarifas van tener un treinta por ciento de incremento en gas y tenemos aprobado un quince por ciento en enero también, y en la luz un quince por ciento en febrero”, describió.

Finalmente, Garrido agregó, entre otros conceptos, que “ayer acompañamos el reclamo de los trabajadores de Laso en su reclamo de resguardo de la fuente de trabajo, y también quiero sumar a los trabajadores de Intesar, a los de Planeta, a diez o quince comercios cerrados en el centro, acompañando la continuidad laboral y uno se pone en el lugar de ellos y de muchos de nosotros, imaginen que si el municipio no sabe cómo va a pagar el gas del hospital, como hará un trabajador que se quedó sin trabajo”.

Se supo asimismo a través de la concejala Cittadino que se emitieron en toda la zona unas 2000 notificaciones, y que 600 de ellas corresponden a Tres Arroyos.

Nueva reglamentación para los “Food Truck”

El deliberativo modificó dos artículos de la ordenanza de reglamentación de “Food Truck” o carros gastronómicos, permitiéndose el funcionamiento de los mismos en zonas no comerciales y en un radio no menor a 500 metros de locales de venta de artículos similares a los ofrecidos, en tanto para eventos especiales, deberán presentar un pedido con 20 días de anticipación y deberán contar con habilitación municipal.

Asimismo se prohíbe “la instalación de mesas y sillas y la estiba de cajones o cajas, la venta de alcohol se adecuara a la legislación vigente”.

El presidente de la Comisión de Turismo, Santiago Orfanó agradeció “la predisposición que la oposición mostró en este tema en particular, un proyecto que fue enriquecido con el aporte de cada uno de ellos, avanzando de manera positiva y estamos cerca de llegar a la concreción en la próxima sesión del proyecto que regula la venta ambulante”.

Sobre este punto, dijo que “no es la intención ir en contra de la fuente de trabajo de las personas que se dedican a la venta, y creemos que estamos yendo por el camino del consenso para regular la situación; hubo algunas publicaciones periodísticas que marcaban algún temor por las fuentes de trabajo, pero la idea de este Concejo es darle una regulación ante lo que día a día va creciendo y un ordenamiento para ver que turismo queremos, cómo lo ordenamos y lo proyectamos hacia futuro, es un tema que ha venido para quedarse”.

Martín Garrido coincidió con Orfanó, y sostuvo que “si bien no formo parte de la Comisión, he asistido porque son temas que venimos trabajando desde hace dos años y medio, y es real que se ha avanzado mucho, y si logramos aprobar la ordenanza que regule la venta ambulante llegaremos por fin, luego de reclamarlo con las concesiones realizadas y ya tendríamos los llamados a licitación, tarde pero antes del comienzo de la temporada junto a la de food Truck”, a la vez que reclamó que el Ejecutivo “se ponga las pilas” para realizar los controles necesarios.

Crearon el Registro Municipal de Acompañantes Terapéuticos

Con la presencia de quienes desempeñan esa función, se aprobó por unanimidad el despacho de la comisión de Acción Social y Medio Ambiente, para crear el Registro Municipal de Acompañantes Terapéuticos, los que “deberán tener títulos universitarios o terciarios de cualquier institución educativa reconocida oficialmente”, para poder incorporarse, además podrán inscribirse personas jurídicas como cooperativas y asociaciones.

El Centro Municipal de Salud, el Área de Salud Mental y la Secretaria de Salud deberán contar con información para las personas que requieran de ese servicio, también habrá folletería y gacetillas y en la página web del municipio, geriátricos, entidades y clínicas privadas, y las mencionadas áreas no serán responsables por las prácticas profesionales y /cualquier consecuencia legal de la prestación de la misma.

En primera instancia, la renovadora Andrea Montenegro agradeció “a todos los profesionales, porque cuando empezamos a armar este proyecto tuvieron muy buena predisposición para reunirse, luego estudiar y seguir el tema y estamos a punto de transformarlo en una Ordenanza, la primera del Interbloque peronista”.

La concejal describió el trabajo interdisciplinario y dijo que “no es una tarea como cualquier otra porque el acompañante tiene una gran vocación de servicio y lograr establecer un vínculo de transferencia con su paciente y requiere la tarea de mucha paciencia, empatía, compromiso y dedicación”, por lo que había que darle mayor difusión porque hay gran parte de la población que desconoce este trabajo.

Había que poner en valor la tarea creando el registro, y al mismo tiempo que cualquier familia acceda al listado en los lugares que ocupen pacientes que necesiten del servicio ya que el familiar tendría la tranquilidad de elegir porque sabemos que es un profesional registrado y habilitado para el trabajo.

Desde el FPV-PJ, Mercedes Moreno dijo que “el Registro no es una Ordenanza aislada, sino que es parte del recorrido que realiza el FPV - PJ y luego del interbloque vinculado a la necesidad de los adultos mayores, con el trabajo que se realiza en salud mental y el programa municipal de consumo problemático de adicciones; es un elemento que se suma a este trabajo que pretende institucionalizar y legitimar la tarea que desarrollan”.

Tatiana Lescano de Unidad Ciudadana, remarcó que “en este contexto del paradigma social de las nuevas leyes de salud mental y el reconocimiento de derechos implica la necesidad que el Estado garantice los mismos, y esté presente en la vida de los ciudadanos. Tiene la intención de salvar deudas a partir de reconocer y profesionalizar, es un paso más para que el derecho a la salud no sea solo enunciado en este contexto de avasallamiento del gobierno provincial: es un reconocimiento al trabajo cotidiano y esforzado de los y las acompañantes terapéuticas, que significa un aumento en la calidad de vida, esperamos poder seguir construyendo un Tres Arroyos para todos”.

Desde el MV, Emiliano Podestá justificó la tardanza a la respuesta requerida ya para poder cumplimentar este listado se debió consultar a Región Sanitaria, y sostuvo que “en lo personal me toca de cerca”.

El titular del bloque Cambiemos, Horacio Espeluse dijo que “es una profesión que no se conoce de cerca hasta tanto se necesite cuando a un familiar le toca directo, e hizo referencia a una situación particular que le tocó vivir, y felicito a los acompañantes que acompañaron la sesión.

SAME: Fondos que no llegan y capacitaciones que no se brindan

Otro debate se generó respecto a los fondos que debe recibir el municipio en el marco del convenio firmado con SAME Provincia, unos seis millones de pesos, que el gobierno bonaerense no ha girado a Tres Arroyos. Diferentes opiniones se dieron al respecto, con un convenio que debió ser revisado y fue firmado en agosto, llegando solamente las dos ambulancias y ropa, y hubo una sola capacitación el día del arribo, no así la suma comprometida que según fundamentaron, llegaría en los próximos días.

Piden extender la Campaña “Mujer hacete el Pap” a las localidades

Desde Cambiemos se solicitó dirigirse a la Secretaria de Prevención y Salud, Dra. Isabel Tarchinale, para extender la Campaña “Mujer hacete el Pap” al interior del distrito, con el mismo criterio se aplica en las CAPS de la ciudad, ya que en las localidades no cuentan con especialistas ginecólogos, y que las mujeres han solicitado tal medida.

Otros temas

Por unanimidad se aprobaron la mayoría de los puntos ingresados en el tratamiento del Orden del Día: Un nuevo pedido que se cumpla con la Carrera Médico Hospitalaria; solicitando informe sobre el destino de los fondos recaudados por concepto de derecho de organización de concursos de pesca; pidiendo informes sobre el uso de productos químicos para eliminación de malezas en una esquina del barrio residencial; el mantenimiento de varios espacios verdes como la plaza Valdivieso Sáez de Barrio Olimpo, la reparación de luminarias en Manos Unidas de Chacra de López, la plaza Islas Malvinas, la Plaza Pellegrini y el espacio verde del barrio El Ciclista; el arreglo y mantenimiento de badenes en calles céntricas y el relleno de baches y pozos en la zona de Humberto Primo y vías del ferrocarril; el arreglo de una tapa de desagüe en Estrada y Reina Margarita; el retiro de automotores abandonados en vía pública; la limpieza del terreno en Rocha al 136 y en la primera cuadra de Lamadrid; el cumplimiento de la prohibición de estacionar en espacios verdes cercanos al hospital; un pedido de informes respecto al estado de las playas del partido ante la próxima temporada turística y la posibilidad de efectuar el reemplazo de personal de limpieza de los Centros de Atención Primaria ante ausencias o licencias, este último punto aprobado por mayoría con la negativa del bloque de Unidad Ciudadana.