Concejo: Soulé invitó a “dialogar” al delegado en Copetonas por problemas en la localidad

“Que el delegado en Copetonas me amenace a mí, que en vez de amenazar a vecinos me amenace a mí, yo no tengo problemas”, dijo el concejal massista Sergio Soulé, respecto al comportamiento de Daniel Reynoso ante reclamos solicitados por los copetonenses respecto a obra pública, arreglo del móvil policial y mantenimiento del Cementerio.

En una sesión que se preveía con un desarrollo normal, ya culminando la misma, Soulé cargó fuertemente contra Reynoso diciendo que “los reclamos deben ser contestados porque el delegado es la voz del intendente; que me venga a amenazar a mí, y yo le voy a explicar lo que le tengo que explicar”.

El representante del Frente Renovador y advirtió a los presentes que iba a dividir en dos partes su alocución, luego enumeró lo sucedido respecto al estado del cementerio de la localidad, para cargar posteriormente contra el delegado ante la solicitud de que pasara maquinaria municipal en un sector crítico luego de las lluvias intensas que se produjeron últimamente, que impidieron incluso la concurrencia de escolares a tomar clases por el estado de las calles.

Asimismo, relató que la localidad estuvo una semana sin móvil policial, y que ante un reclamo efectuado al Secretario de Seguridad desde la propia delegación por parte suya, el municipio envió dos mecánicos para la reparación y una moto para recorrer el pueblo.

Otro tema que generó un amplio debate fue el pedido, también efectuado por el presidente del bloque massista, solicitando el envío de fondos a Provincia y Nación para realizar las castraciones en el refugio canino, lo que generó una reacción del concejal del Frente Para La Victoria Martín Garrido, quien votara en contra oportunamente la ordenanza respectiva sobre las mascotas.

Dijo Garrido que en diálogo en la comisión de salud con Augusto De Benedetto, quien integra a su vez la ONG PACMA, quien trabaja en conjunto con la municipalidad efectuando las castraciones, y exigió soluciones respecto a la devolución de los perros castrados a la vía pública, “ ya que deberemos esperar quince años a que se solucione el tema, cuando el perro se muera dado que la presencia de los animales en la calle es una constante”. “Estamos castrando perros que vienen en tremendas camionetas mientras hacen las compras y se los vuelven a llevar. Para qué aprobamos todas las cosas que aprobamos porque en todas las sesiones estamos presentando cosas pero me pregunto hacia dónde va la política del municipio en cuanto a castraciones y tenencia responsable, qué vamos a hacer con los perros, si no queremos las cuchitas los llevamos al refugio, estamos desorientados”.

De Benedetto sostuvo que “no se puede seguir albergando a los perros ya que estamos saturados, sino haciendo conciencia para una adopción responsable, esto va a ser un trabajo que se va a ver con el tiempo, conjunto con el municipio y las veterinarias, hay que ser paciente y esperar”.

Terció el vecinalista Salim: La solución que se ha encontrado al tema es lo más avanzado que existe en el estado del arte, afortunadamente tenemos una ONG que ha decidido trabajar activamente con ese grupo de personas como PACMA, he estado en el refugio y veo la forma que trabajan de manera voluntaria, y no me parece apropiado entrar en discusiones en este sentido, y destaco la tarea de la directora de Bromatología porque aunque criticada, la licenciada Gardey trabaja mucho en este tema y colaboró en los distintos bloques en la ordenanza que se aprobó, que no tiene predominio de ninguna ordenanza anterior sino que fue un trabajo conjunto para resolver este problema”.

Finalmente, la concejal Callegari, reiteró que el pedido que se estaba tratando tendía a que vuelvan los aportes que recibía el municipio para poder encarar la problemática, hoy inexistentes.

En el inicio de la sesión, se aprobó designar con el nombre de Isabel Cermak al tramo de la actual calle Neuquén, entre Austria y Belgrano en Dunamar. Cermak fue la esposa de Ernesto Fridolín Gessell, quien desarrollara junto a ella luego de radicarse en el lugar la tarea de forestación del mencionado lugar lindero a Claromecó, y falleciera en el año 1995.

También se impuso el nombre de María Luján Sierra, fundadora del Colegio Nuestra Señora de Luján a un sector de Plaza San Martín.

Se aprobó asimismo el convenio firmado para el mantenimiento de zona de caminos al haber una sola propuesta en la licitación respectiva.

Ya en los despachos de comisión, desde la de Obras Públicas, se aprobó dirigirse al SPAR ante un pedido de los vecinos, para que informe sobre el estado del expediente para dotar del servicio a Balneario Reta, el que se encuentra en la dirección de Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Obras Públicas.

Un nuevo pedido de fondos, esta vez para que la Agencia Nacional de Discapacidad integre el retorno producido por las multas por entrega de cheques sin fondos previsto por ley a las personas físicas, ONG y organismos gubernamentales, para destinarlo a tareas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de personas con capacidades diferentes.

Otro reclamo fue dirigirse a PAMI para que normalice la provisión de materiales higiénicos y bolsas de ostomía a los afiliados a esa obra social para dar respuesta a los adultos mayores.

El siguiente punto de tratamiento volvió a Balneario Reta y la calidad del agua que se consume, por lo que se pidió desde el Frente Para La Victoria que se brinde un informe sobre los estudios que el municipio realiza o prevé realizar en lo inmediato para garantizar la calidad del líquido, y ante la imposibilidad de consumo seguro efectuar asimismo un relevamiento para aquellas familias que no puedan comprar agua en envases dada su condición económica.

Seguidamente, se solicitó la convocatoria al Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, fundamentado por la concejal Moreno, quien recordó que el mismo brindaba “una instancia participativa y articulación intersectorial que funcionó; revisé los papeles de los años 2011, 2012 de reuniones donde se discutía en encuentros periódicos; fue una experiencia muy positiva, nos parece que todo lo que tiene que ver con sumar y aportar para enriquecer esta propuesta en una temática muy sensible como es la situación de los niños y sus derechos, con instituciones que tienen mucho para aportar y nos preguntamos por qué no se convocó y le instamos a que lo haga para tener un lugar de debate sobre los derechos de los niños”.

Un nuevo planteo al Ejecutivo se realizó por parte del bloque kirchnerista al solicitar información sobre la inactividad del Registro de Prestadores por instalación de las cámaras sépticas que reemplazan de acuerdo a la ordenanza sancionada oportunamente a los denominados pozos ciegos, ya que el mismo se encuentra vacío, según constató Garrido, quien sostuvo que “hemos trabajado mucho en una subcomisión que dependía de Obras Públicas, antes de aprobar la ordenanza, y en recorridas hechas por localidades no hay ninguna construcción nueva en la que se haya implementado este sistema, y si la hay queremos saber cómo se han hecho, porque este trabajo debe ser hecho por profesionales que no hay en el Registro”.

Se solicitó asimismo, la calibración de los decrementadores en los semáforos instalados en la ciudad por personal idóneo, ante falencias denunciadas por Garrido.

Otra vez las localidades cobraron importancia ante el pedido del FPV de controlar la fumigación con agro tóxicos en Cascallares, ya que el barrio del Plan Federal se encuentra lindero a un lote de campo donde se realizan las mismas, y trae consecuencias para los vecinos residentes en el sector.

Otros reclamos del Frente Para la Victoria se vincularon al bacheo, pidiendo que se tapen algunos de grandes dimensiones y en caso de demoras se proceda a su correcta señalización, ya que originan roturas en vehículos, y un pedido de limpieza y desratización de lotes ubicados en calle Talcahuano del 700 al 800.

Desde Cambiemos se solicitó se arbitren los medios para que el propietario de una de las esquinas de calle 1810 y Sarmiento cumpla con la ordenanza de mantenimiento de veredas de acuerdo a la norma existente, la 5212 del año 2003.

La misma bancada pidió asimismo que se realice la limpieza de zanjas y acequias del Barrio Fonavi Terminal, y se establezcan acciones para que puedan desplazarse de manera segura vehículos de emergencia(ambulancias, policía, bomberos), y se insistió en que se tapen orificios en veredas y calzadas en sendas peatonales o cercanos a ellas, lo que pasó a Comisión para verificar cuáles son los lugares en los que se necesita la intervención del municipio .

También se solicitó desde el macrismo la limpieza manual de bocas de tormenta periódicamente , para evitar la acumulación de basura que impide el escurrimiento de agua, “un reclamo recurrente por parte de los vecinos”, según citó Enrique Groenenberg

Se sumó Graciela Callegari quien planteó en el recinto la necesidad de reunir a la Comisión Hídrica del distrito ante el escenario que presentan las inundaciones en la Provincia.

Un nuevo intercambio de opiniones se dio cuando se trató la adhesión a la jornada “Un día sin auto”, que se realiza cada 22 de setiembre, el “Parking Day” promovido a nivel internacional, tema que fue a parar a la comisión respectiva votado por mayoría, sin el voto de Cambiemos, que propuso la adhesión, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador. La concejal Graciela Callegari, sostuvo que debería haberse generado conciencia en la población e invitarla a realizar acciones en pro de una movilidad sostenible regulado por ley y no solo una adhesión, a lo que Laura Aprile contestó que la medida está destinada a crear conciencia y de a poco preparar a la ciudad, y desde el vecinalismo se propuso a través de Claudia Cittadino el pase a la Comisión ya que si se brindaba la adhesión a esta medida sería solamente una expresión de deseos.

El Frente Renovador solicitó la instalación de juegos en Avenida Caseros y San Luis, ante el crecimiento del sector, determinado no sólo por el Barrio Los Aromos sino por el Plan Federal de Viviendas.

Asimismo, desde el massismo se solicitaron informes al Ejecutivo sobre el cierre de una calle entoscada lindante con el Parque Industrial, habida cuenta de la fluidez interrumpida en el tránsito de quienes circulan por el lugar, fundamentalmente proveedores.

En el cierre de la sesión y antes de arriar el Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense, pidió la palabra el concejal Martin Garrido quien solicitó “ Recordar que han pasado más de 50 días y todavía Cambiemos sigue sin decirnos Dónde está Santiago Maldonado”.