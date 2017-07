Concejo: Soulé tildó de “vaga” a Laura Aprile por no asistir a reuniones de comisión

“Aprile nos trató de vagos a todos nosotros en 2015, porque dijo que iba a hacer trabajar al Concejo en la campaña y creo que ahora la primera vaga es ella”, dijo el concejal del Frente Renovador Sergio Soulé sobre su par del bloque Cambiemos Laura Aprile, respecto a la no concurrencia de la concejal a las reuniones de las comisiones internas del cuerpo.

La situación se dio luego de un cruce con el edil vecinalista Jorge Damiani, respecto a los pedidos de licencia de los concejales tras la reunión de la Comisión de Hacienda, presidida por el edil massista.

“Le planteaba a Damiani puntos de vista sobre la función de concejales, y cuáles son las responsabilidades siempre hice la misma referencia, ella en campaña en 2015, nos trató de vagos porque dijo que iba a hacer trabajar al Concejo, a la cual creo que la primer vaga es ella, Cambiemos hoy no asistió, sabiendo que tenemos Hacienda ahora está de licencia, y creo que tiene que dar el ejemplo, hoy está de licencia pero si miramos el libro de asistencia creo que debe ser una grande no asistente a las comisiones”, relató Soulé.

Sobre los temas tratados en la Comisión citó: “mandamos a Obras Públicas el expediente sobre el desarrollo costero de la zona de Dunamar, junto a la nota del Colegio de Arquitectos para seguir el tema que creo que va a dar mucho que hablar, el concejal Fhurer está trabajando el tema y yo a título personal creo que no me convence, y nosotros venimos planteando el hecho que Groenemberg el Secretario de Obras Públicas tiene compatibilidad; tanto una historia que sí que no, en algún momento él era empleado del desarrollador y hay toda una situación en el medio, convengamos que no nos ha ido tan bien con el tema de los loteos y un montón de circunstancias que en este municipio me ha tocado pasar a mí a la cual yo creo que va a dar mucho trabajo, porque aparte hay una realidad en todo esto, técnicamente yo desconozco muchas circunstancias, por ejemplo el otro día planteamos nosotros que tiene que tener un certificado de impacto ambiental, la cual no estaba del todo expresado, volvió al área que tenía que volver, entonces creo que no nos vamos a apresurar vamos a tomar todo con mucha calma, lo que estamos aprobando o queriendo aprobar son 800 lotes en la zona de Dunamar, no?”.

También referenció que mantuvieron contacto con la Directora de Bromatología, Lucía Gardey “respecto a un convenio marco sobre los chacinados y toda una situación ahí que seguramente para la próxima sesión tendrá curso favorable el expediente porque todos estamos de acuerdo”