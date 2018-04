Concejo: Unánime pedido de informes a Nación y Provincia por recortes en programas sociales

El Concejo Deliberante dio tratamiento en la sesión ordinaria de manera conjunta a los pedidos de informes al gobierno provincial, sobre modificaciones a los planes y programas de niñez, y al Ministerio de Desarrollo Social de Nación sobre los programas vigentes, al conocerse que “no habrá continuidad desde el 1 de julio en los programas de la modalidad de programas como Puentes de la infancia, en barrio olimpo y centro de día en Ranchos de la Virgen de Luján y no se propone otra línea de trabajo, lo que implica incumplimiento de la ley por la medida unilateral tomada por el gobierno nacional, afectando lo establecido en la Constitución Nacional y los pactos internacionales”.

Se da cuenta en el pedido del impacto no solo a beneficiarios directos sino indirectos como a sus familias y a la sociedad toda, ya que repercutirá negativamente en los puestos de trabajo de todas las personas afectadas, se especifica en los fundamentos.

El Concejo se dirige al Organismo de Niñez y Adolescencia para que informe la fundamentación de las medidas tomadas y solicitarle asimismo que se concrete la audiencia solicitada por el intendente a la responsable de ese organismo, y pedir al mismo que se prorroguen los programas hasta el 28 de febrero del año 2019 mientras se realizan acciones que den protección a niños niñas y jóvenes”.

En tanto, el pedido al organismo nacional se fundamenta al mencionar que se han suspendido los diferentes programas hasta ahora vigentes y existen rumores en cuanto al cierre de la oficina local del Centro de Referencia en Tres Arroyos, en el que trabajan allí cinco profesionales, a la vez que se reiteró que esta semana se cerró la oficina de pensiones no contributivas y quedo cesante la persona a cargo, por lo que se requiere informes sobre los resultados obtenidos en estos dos años y cuatro meses de gestión, y la planificación de trabajo para el segundo semestre del año.

La concejal de Unidad Ciudadana, Tatiana Lescano: leyó una nota de la delegación de Trabajadores sociales de Tres Arroyos que exigen “como colectivo profesional dar marcha atrás a las medidas mencionadas y visibilizar en la sociedad la problemática instalada”, lo que generó aplausos entre los profesionales del área presentes en el recinto.

“Se pone en situación de vulnerabilidad a Tres Arroyos por los recortes presupuestarios”

Lescano dijo “hemos sido testigos días pasados de la situación que se presenta y pone en situación de vulnerabilidad a Tres Arroyos por recortes de presupuestos destinados a los niños; estamos pasmados, qué hay en la mente de funcionarios cuando deciden con una lapicera recortar a quinientos kilómetros; ya se sabe que no van a mandar plata para que vivan los chicos de los pequeños hogares que no tienen otro lugar para hacerlo; menos programas de este tipo hacen que son más chicos y chicas expuestos a los peligros de la calle, el consumo y el delito, y expuesto al abuso de los adultos”.

“Esto se suma a otros ajustes, en pensiones, en cierre de cursos en las escuelas, en perdida de trabajo, en un estado que genera exclusión y carencia. Esto nos duele a todos y todas, repudiamos que el estado nacional se desentienda dejando desprotegidos y recortando a los más vulnerables, al igual que el Estado provincial, que desarticula la red para dar cumplimiento a la protección de derechos.

“Cambiemos modifica las reglas de juego a mitad del partido”

“ Exigimos al estado municipal par que de algún lado salgan los recursos para dar continuidad a estos programas; Cambiemos modifica las reglas de juego a mitad del partido, sin avisos, a medio andar del año fiscal, cambian las condiciones y no queda otro que barajar y dar de nuevo, no nos asusta, ya lo resistimos anteriormente pero le exigimos al intendente que salga a demandar a la gobernadora que nos asista y también que nos reúna para ver como seguimos apostando por los niños y niñas que son nuestro futuro.”, citó.

Desde el bloque Cambiemos, opinó Espeluse: “Acompañamos estos dos proyectos de resolución, y en la salvedad de los rumores de cierre de la oficina de Desarrollo Social, y consideramos que es importante que se den las respuestas que corresponden”.

“Es casi imposible entender recortes en un área tan sensible como niñez y adolescencia”

Andrea Montenegro, del Frente Renovador manifestó que “es muy difícil y casi imposible entender recortes con un área de tanta sensibilidad como niñez y adolescencia, son medidas arbitrarias y a las que nos resistimos a acostumbrarnos, es un recorte arbitrario y salvaje y nos genera impulso para luchar y encontrar un camino donde se tengan en cuenta todos los derechos que con esta medida se están vulnerando”.

“Hay palabras que estos funcionarios no tienen en su vocabulario; me pregunto en qué provincia viven, que barrios recorren para ver las necesidades de esta gente cuando deciden a partir del primero de julio recortar estos programas, que no reemplazan con ningún otro, y explican que lo lamentan mucho, y que había sido una “decisión de escritorio”; no quiero preguntar si tienen empatía porque está visto que no pueden ponerse en el lugar del otro, y nosotros estamos abiertos para poder colaborar, no sólo con los trabajadores sociales sino con todos los equipos públicos, como lo vienen haciendo, y repudiamos el recorte”.

Cittadino: solidaridad con Barrere y mucha preocupación por el recorte en becas de programas de niñez y adolescencia

Desde el vecinalismo, Claudia Cittadino se solidarizó con la despedida Valeria Barrere, quien estaba a cargo del seguimiento del trámite de pensiones por discapacidad, y sostuvo que “tuve la oportunidad de ser su jefa, se lo que da, y está preocupada por toda esa gente por la que tramitaba las pensiones, su trabajo asignado”.

“Vemos con mucha preocupación el recorte de las becas, que limita los recursos para sostener estos programas mencionados, los que son muy importantes, algunos de ellos con más de seis años de permanencia y otros de más reciente implementación; tanto Aramberri como yo los conocemos de cerca; yo fui pediatra del servicio social y conozco muy bien la ley que pide que se trabaje con estos programas diseñados por trabajadores municipales dedicados a la problemática, a partir de su propio trabajo de campo, un programa pensado para Tres Arroyos y su idiosincrasia, esto no es un parche asistencialista, estas profesionales fueron más allá y diagramaron instrumentos ante la situación social que enfrentan a diario, conocen la situación social en el contexto del barrio de la escuela de la ciudad e intentan prevenirla”.

“La discontinuidad significa incumplir la ley 13.298, que tiene dos patas, la atención del caso restableciendo los derechos y la programática para el día después que se revierte la situación y pensada para revertir situaciones nuevas”, agregó.

“Fue el subsecretario del organismo quien comunico la novedad a Marcelo León – actual Secretario del área - y no pretendo vender los programas y tampoco para quedarnos en la queja, ya que autoridades municipales han solicitado una audiencia la que no ha sido concedida”, dijo.

“La protección se basa en un sistema de corresponsabilidad; ayuda económica que brinda la municipalidad, inclusión educativa, salud con los controles médicos y la permanencia en un hogar ampliado, que al recibir un nuevo integrante necesita un apoyo económico, otra vez el municipio presente, cubriendo gastos de traslado y de acompañantes si la familia es muy grande, se llama medida de abrigo donde el estado es responsable que se cumplan todas las condiciones mencionadas. Esto requiere recursos, más allá de la suma de voluntades; el municipio hace su parte y confiamos que el gobierno provincial haga la suya”, sostuvo.

“Venimos denunciando el recorte sistemático de las políticas sociales”

Desde el bloque FPV-PJ, Mercedes Moreno pidió “detenerme en hechos y situaciones que derivaron en los pedidos hacia el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Tenemos la obligación de conocer en detalle las políticas públicas que se desarrollan en nuestro territorio, ya que hemos venido denunciando el recorte sistemático de las políticas sociales y sus consecuencias y por esta posición se nos intenta acusar de politizar las problemáticas, pero esa campaña tiene muy poco vuelo, porque el sol no se puede tapar con las manos; los programas están parados desde hace más de dos años, no hay gestión ni explicaciones, el deterioro se intentó disimular con el silencio, lo que no es bueno en la función pública. Cuando los funcionarios no cumplen la gente se da cuenta y hay que dar explicaciones, y quedan expuestos. No nos corresponde juzgar personas pero si denunciar inoperancias; los programas garantizaban inclusión permitiendo que desarrollaran aportes productivos con capacitaciones e inscripciones en el tributo social, con entrega de maquinarias y herramientas también con la entrega de medicamentos, prótesis e insumos médicos, subsidios a iglesias, clubes, centros de jubilados, Coadis, Alpi, bibliotecas; se invertía tiempo esfuerzo y debate para fortalecerlos, con ejemplos como la constitución de Policoop y del Centro de Jubilados 27 de Octubre”.

“La responsable de la oficina del Centro de Referencia Local negó que esto fuera así, y no vino al concejo a pesar de haber hecho declaraciones públicas sobre su presencia en la comisión, creo que es urgente que concejales y funcionarios contemos con la información adecuada para re direccionar recursos del Presupuesto para garantizar los derechos de nuestra gente; frente a los hechos concretos no sirve el silencio y la ausencia a las reuniones, y el latiguillo “no es responsabilidad nuestra” . La presencia de la trabajadora despedida era estratégica ya que las personas son sujetos de derecho y la responsabilidad del estado es garantizarlos”.

“Empecemos a reconocer y a endurecer nuestro pedido de explicaciones porque les debemos respuestas para quienes nos dieron su voto; esperemos escuchar a los f uncionarios para saber qué medidas se toman para restablecer el sistema de pensiones contributivas y el reintegro de la agente”, finalizó.

Otros temas

El deliberativo también aprobó la licencia del presidente Matías Meo Guzmán y de los concejales Horacio Espeluse y Daiana De Grazia, estos dos últimos tratados fuera del Orden del Día, quienes solicitaron licencia en el primero de los casos desde el 30 de abril al 30 de mayo, y en el restante desde el 7 al 18 del mes próximo, por lo que asumirá en reemplazo del presidente del bloque Ana Julia Fernández Pérez, y continuará en la bancada Carolina Elisiri, quien asumió en lugar de Meo Guzmán, el que volverá de su licencia para la próxima sesión.

Se aprobaron por unanimidad un proyecto del Frente Renovador estableciendo la obligación de instalar banderas en empresas e instituciones en general, lo que fue fundamentado por el presidente del bloque massista, Matías Fhurer, en un emocionado recuerdo a la figura de su abuelo el senador Sapag.

También aprobaron de manera unánime la adjudicación de compra de un rodillo en licitación pública a un solo oferente; controles de tránsito vehiculares y de consumo de alcohol en Avenida Libertad entre Circunvalación y y el acceso al Parque Cabañas; solicitando control en el Programa Hogares sin Garrafas al ministerio de Energía de la Nación; pidiendo al municipio el urgente reacondicionamiento de la calle Rivadavia en Orense; requiriendo al Ejecutivo el cronograma del Programa Barrios Limpios, tareas realizadas y planificadas; solicitando la señalización de calle mitre del 1000 al 1600 y calle Canadá en el Barrio Obrero, marcando el sentido de circulación; requiriendo el mantenimiento de los diversos puentes por los que pasan los arroyos en la ciudad, y solución definitiva para la acumulación de agua en calle Godoy Cruz y Quintana-Lamadrid, ante la diferencia de niveles de las mencionadas arterias con la Avenida San Martín; solicitando el arreglo de un bache existente en Ruta 228 kilómetro 134 a Vialidad Nacional; pidiendo la calificación de los balnearios con accesibilidad en la costa tresarroyense; solicitando rever la modificación de los costos de horas de Policía Adicional que los clubes no alcanzan a sostener por el último incremento; un pedido a Camuzzi Gas Pampeana para que informe montos y metodologías de corte y reconexión del servicio de gas en red domiciliaria; rechazando la vulneración a una ley provincial en caso de un supuesto desembarco de la firma FARMACITY en la Provincia; se solicitó dar cumplimiento al programa municipal “Tecnologías Seguras” para evitar el bullying y el grooming; pidiendo la urgente iluminación de Pasaje Foulkes, entre Avenida Moreno y Sarmiento, Mitre hasta Humberto Primo y Berutti y Olavarría; un pedido de informes sobre si el sistema de licencias médicas en educación funcionan como corresponde, y dando la adhesión al régimen de partido políticos normado en la Constitución Nacional, como expresión republicana y representativa de la vida democrática, surgido del interbloque peronista.

A comisión

Dos de los puntos incluidos en el Orden del día pasaron para su tratamiento a las comisiones internas: uno de ellos fue el proyecto de resolución solicitando la regularización de atención a los afiliados de IOMA, “ya que aunque la situación tiende a normalizarse, hay otros puntos a tratar como la revisión del padrón y los descuentos que realizan” según dijo la concejal Moreno.

El restante pase a comisión fue el pedido para que a través del área que corresponda, el municipio deje, junto a la nota de revisión de medidores de agua domiciliarios, la fecha y el estado del consumo de esa vivienda.