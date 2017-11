Concientizan sobre el uso del bastón verde para personas con baja visión

Graciela Medina es disminuida visual y se comunicó con LU 24 para difundir sobre el uso del bastón verde como instrumento de orientación y movilidad, y de identificación de personas con baja visión.

A diferencia del bastón blanco, con el que se desplazan los ciegos, el verde sirve de apoyo e identifica a quienes padecen patologías que disminuyen la visión.

En este sentido dijo: “Sé que a nivel municipal están trabajando bastante con el tema de la discapacidad, pero como que los disminuidos visuales estamos un poco invisibilizados porque no somos muchos en la ciudad, pero lo que a mí más me preocupa son los medios de transporte que tenemos, que son los remisses, que la mayoría desconoce que si uno usa un bastón verde es porque tiene un problema de disminución visual”.

“Desconocen el uso del bastón verde, por ejemplo cuando quiero cruzar una calle y adelanto el bastón, como me enseñaron, es como que nadie le da importancia, lo toman como un bastón de una persona mayor que tiene una dificultad de movilidad y no es así”, agregó.