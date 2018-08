Concierto del Dúo Rocío Migueles & Jonatán Vera en el Salón Blanco de la Municipalidad

La Cooperativa de Pianistas informa a la comunidad, que el próximo domingo 2 de septiembre, recibiremos a los músicos Rocío Migueles y Jonatán Vera, que ofrecerán un concierto en el Salón Blanco de la Municipalidad de Tres Arroyos, a las 20 horas con entrada libre.

Además los invitados, ofrecerán a estudiantes y docentes del Conservatorio, Clases Magistrales en sus respectivas especialidades: Roció Migueles en saxo y Jonatan Vera en piano.

En esta oportunidad, el dúo presentará obras de compositores franceses: Jacques Ibert (1890 - 1962), Paule Maurice (1910 - 1967) y Jacques Charpentier (1933 - 2017) entre otros. Una selección dentro del vasto repertorio que Francia aportó para que el saxofón en dúo con piano, se instale dentro de la música académica, particularmente en la música de cámara. Se completará el programa con un momento dedicado al piano solo en homenaje al centenario del fallecimiento del compositor Claude Debussy (1862 - 1918).

Invitan a la comunidad a disfrutar de este concierto que promete compartir un repertorio con bella música y ofrecida con excelencia por estos reconocidos intérpretes de nuestro país.

Sobre los intérpretes

Rocío Migueles es saxofonista, profesora y productora nacida en Bahía Blanca. Recibida en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca en 2004, prosigue su perfeccionamiento con los maestros María Noel Luzardo (Bs. As.) y Emiliano Barri (Bs. As.). Becada en 2013 por el Fondo Municipal de las Artes (Bahía Blanca), realiza estudios intensivos con el maestro Arno Bornkamp (Ámsterdam, Holanda). Junto la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca ha interpretado el “Concierto en Mi b para Saxofón y Orquesta de Cuerdas” Op. 109 de A. Glazunov, la “Rapsodia para Saxofón y Orquesta” de Claude Debussy, la Suite para saxofón alto y orquesta “Scaramouche” de Darius Milhaud. Es profesora de la cátedra de Saxofón, del Espacio de la Práctica Docente del Profesorado de instrumento y coordinadora del Ensamble de Saxos del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. También es profesora de la cátedra de Saxo en el CE PEAC N°1 de Punta Alta. Paralelamente se desempeña como productora cultural de eventos relacionados principalmente con la música académica.

Jonatán Vera, pianista, nació en 1989 en Viedma, comenzó sus estudios de piano en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén con los maestros Sara Laserre, Manuel Decara y Ricardo Zanón. Cursó la Licenciatura en Piano en la Universidad Nacional de Cuyo con los maestros Hugo Cerúsico y Roberto Urbay. Ha sido becado por el “Fondo de Becas del Mozarteum Argentino” para perfeccionarse con el maestro Aldo Antognazzi (Bs. As.) en dos oportunidades. También obtuvo una beca de la “Fundación de Arte La Paz” de Entre Ríos y Aldo Antognazzi para grabar obras de Muzio Clementi en el “Proyecto Clementi” (material publicado en 2017). Ha recibido el Premio Estímulo en el “1er Concurso Jóvenes Músicos Provincia del Neuquén”. Fue premiado en la “Selección de Jóvenes Solistas de la Universidad Nacional de Cuyo” y el reconocimiento al mejor ex alumno del I.U.P.A en el “1er Concurso de Jóvenes Intérpretes” organizado por Fundación Cultural Patagonia de General Roca. Se ha desempeñado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Neuquén, Orquesta Sinfónica de la U. N. de Cuyo, Orquesta Sinfónica de Rio Negro. Actualmente es pianista en la Escuela Superior de Música de Neuquén y en el Instituto Universitario Patagónico de Artes de Rio Negro.

Archivos para descargar