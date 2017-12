Concierto y clínica del percusionista Pablo La Porta

El Conservatorio de Música de Tres Arroyos anuncia la visita del destacado percusionista argentino Pablo La Porta, quien estará presente el día viernes 8 de diciembre ofreciendo una MasterClass y un concierto.

Las actividades, dirigidas a músicos, docentes, estudiantes y público en general, se llevarán a cabo en el auditorio de la Biblioteca Campano, sito en H. Yrigoyen 252.

La MasterClass tendrá lugar de 17 a 19:30 hs., contará con la participación de los ensambles de percusión del Conservatorio, y está dirigida a todos los interesados, sin requerimientos previos, siendo con entrada libre y gratuita. Es una instancia de capacitación y perfeccionamiento en aspectos generales de la música, y de la percusión en particular, dirigida a todo público.

El concierto se realizará a las 21 hs., ocasión en que Pablo La Porta presentará material de su último trabajo solista. Esta producción involucra la investigación de múltiples instrumentos de percusión y propone un viaje por diversos estilos y culturas, un recorrido sonoro atravesado por el espíritu propio de la naturaleza.

Participará del concierto, en calidad de invitado, el Ensamble de Percusión del Conservatorio.

La entrada al concierto tiene un valor de $ 100.

Auspicia el evento la Fundación Dr. J. Campano.

Sobre Pablo La Porta

Pablo La Porta es músico, percusionista, baterista y compositor.

Dedica su carrera al estudio e investigación de múltiples instrumentos de diversas culturas.

Egresó del Conservatorio Manuel de Falla, de Bs. As.. Estudió percusión orquestal en Estados Unidos con Elden C. Bailey, Chris Lamb y Roland Kohloff, solistas de la Filarmónica de Nueva York.

Tomó clases de Frame drum con Glen Velez, Udu drums con Jimmy Hadad, Tabla hindú con Kinhar K. Seen y djembe con Babatunde Olatunji y Kahinde O'Uhuru.

En el Drummer Collective de Nueva York estudió batería con Bobby Sanabria y Kim Plainfield.

Es profesor de percusión en el Instituto Superior de Formación Artística y en la Escuela de Música J. P. Esnaola, en Bs As., donde a su vez dirige el Ensamble de Percusión.

Dicta seminarios y MasterClass en todo el país y el exterior: Uruguay, Cuba, P. Rico, Brasil, México. Italia. Francia y Portugal.

Es fundador y miembro del cuarteto de percusión Paralelo 33, con el que se presentó en numerosos festivales internacionales.

Trabaja como músico contratado en la Orquesta Estable del Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Bs. As.

Fue miembro de la Ópera de Cámara del Teatro Colón con la cual realizó giras por Brasil y Francia.

Su extensa carrera incluye además la dirección y estreno de gran cantidad de obras, y la colaboración e interpretación con destacados compositores del mundo, entre otros Jean Paul Bernard, Annette Schlunz, Ney Rosauro y James Tenney.

Editó dos discos solistas, "Eleven" y "Uno solo”, y a su vez participó en la grabación de discos con diversos artistas.

Un gran referente de la cultura musical de nuestro país con alto nivel artístico y docente.