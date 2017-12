Concretan esta tarde el sorteo de fin de año de la 16ª Campaña de Socio Protector

Esta tarde a las 20.30 horas, la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana llevará a cabo el Sorteo de Fin de Año de la 16ª Campaña de Socio Protector.

Con la modalidad “sale o sale” ante Escribano Público, se sortearán tres órdenes de compra por: 1º) un automóvil Fiat Easy 0 km libre de gastos, 2º) $ 15.000 y 3º) 10.000, entre todos los suscriptores que tenían las cuotas al día al 15/10/17.

Además de lo estipulado en las condiciones de la campaña, se sortearán premios extra entre los asistentes. Por la capacidad limitada del salón respecto a la cantidad de boletas que participan del sorteo anterior, se han fijado pautas para el ingreso.

En este sentido, desde la entidad, Nicolás Ciancaglini dijo a LU 24: “Estamos con mucha expectativa con el premio sorpresa para los asistentes. A partir de las 20, se habilitará la entrada a los asistentes. Será solo una persona por rifa y por disponibilidad de espacio, no podemos dar más de un lugar por rifa”, aclaró.

Indicó que se sortearán electrodomésticos como premio sorpresa: “nos fue bien con la rifa y queríamos premiar el acompañamiento de la gente. Habrá un horno microondas, un Smart TV 32” y uno de 43””, indicó.

Aclaró que no habrá cena como en otras oportunidades ya que “adecuamos el salón y preferimos que vaya más gente a participar del sorteo”.

Sólo puede ingresar una persona por boleta, aunque no sea el titular de la misma y en caso de ser titular de más de una, se debe justificar en la entrada. Sólo participarán de los premios extras las boletas debidamente acreditadas al ingreso.