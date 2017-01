Concursos de belleza: una exreina del Trigo aseguró que “no hay maltrato ni cosificación”

La exreina del Trigo Camila Peetoom sumó su opinión al debate en torno a los concursos de belleza, que suelen acompañar celebraciones populares y que se han prohibido en varios lugares del país. De visita en LU 24, Camila –elegida soberana triguera en la edición 2012- dijo haber dado una opinión en las redes sociales aportando “una experiencia que estuvo verdaderamente muy lejos de cualquier maltrato o cosificación. Es cierto que desfilamos y nos mostramos, pero es una elección nuestra participar en un certamen en el que se generan muchas cosas que la gente no ve: amistades, vínculos, apoyo, solidaridad. No hay competencia por ser flaco o gordo. Y en el después hay viajes, posibilidades de conocer gente, algo que no tiene nada que ver con el maltrato o la cosificación”.

“Yo viví experiencias muy valiosas, y me tocó ser embajadora turística de Tres Arroyos, promocionar los balnearios, y todo es muy lindo. Yo la pasé muy bien, y creo que tanto cuando fui elegida como al año siguiente, cuando me tocó ser anfitriona de las chicas que participaron, todas vivimos un momento muy lindo. No está bueno quitarles un sueño a un montón de chicas que quieren participar, no tendrían que sacar el concurso de belleza de la Fiesta del Trigo. Son otras las medidas que hay que tomar para prevenir la violencia de género, un tema que tomo con mucho respeto pero no creo que esta sea la manera”, opinó Camila.