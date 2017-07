Confirman casos de Gripe A en el hospital: Ayer falleció un paciente

En el día de ayer un hombre de 54 años falleció en el Hospital Pirovano producto de la Gripe A por lo que la hija del mismo prendió la alarma desde la red social Facebook planteando la inquietud de riesgo de contagio.

Ante esto, LU 24 consultó sobre el caso al Director del Centro Municipal de Salud, el Dr. Gabriel Guerra, quien confirmó que existen casos de Gripe A, pero aclaró que “se ha generado desde la famoso pandemia de gripe A del virus H1N1 un temor importante en la población acerca de los casos de gripe y sobre todo cuando uno habla de Gripe A pareciera que estamos enfrente a una enfermedad mortal nueva y a lo cual uno no puede combatir y que siempre desencadena casos mortales y esto no es así”.

“La gripe en primer lugar es una enfermedad histórica que viene desde años y las grandes pandemias de gripes redujeron la población mundial en muchos casos con más muertes que en todas las guerras que hubo en los países enemigos. Hoy por hoy sabemos que siempre en algunas personas genera más morbilidad, es decir están más enfermos, y en algunos casos mortalidad. Esto lamentablemente es inherente a todo proceso de enfermedad”, agregó.

Además explicó: “Cuando uno habla del cuadro gripal estamos hablando de este tipo de síndrome el cual no es el catarro o el resfrió, sino que son cuadros realmente importantes donde la mayoría lo pueden pasar en la casa y en muchos otros casos, sobre todo en pacientes que tienen alguna complicación previa y algún factor predisponente sobre su salud, puede llegar agravarse y generar en algún momento una internación por esta misma gripe o por una complicación y lamentablemente en algunos casos el desenlace fatal que esta esperada por la estadística. Uno no desea ser parte de esta estadística, ni que alguien allegado sea parte de la estadística, pero independientemente de las medidas tomadas del tratamiento, del diagnóstico acertado y producido en tiempo y forma, lamentablemente no hay forma de intervenir”.

Primer caso certificado en la ciudad

Asimismo el Dr. Guerra confirmó que hoy hay cuatro o cinco pacientes con sospechas de que tienen Gripe A en el hospital y que incluso el paciente fallecido en el día de ayer se lo pudo certificar con muestras.

“Actualmente certificado por las muestras que nosotros tenemos remitidos del Penna con mortalidad es exclusivamente el paciente de anoche, tengo que remitirme a región sanitaria que nos informe el resto. Los niveles de morbilidad y mortalidad no están en nuestro distrito, lamentablemente dentro de las estadísticas generales. Toda la mortalidad que hubo, incluso el paciente que tuvimos nosotros, lamentablemente el caso de ayer, tenía factores de riesgo. Todos los que estuvieron con factores de mortalidad eran pacientes con riesgos y no accedieron a la recomendación de aplicarse la vacuna antigripal”, sostuvo.

Por último indicó que “no se hace como en la época de pandemia estudios a todos los pacientes por una determinación del Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, con lo cual uno tiene que regirse por las normativas sanitarias nacionales, si bien los laboratorios pueden procesar esas muestras con estudios rápidos para tener validez epidemiológica los únicos que se toman como datos certeros y valederos son los que se remiten a las regiones sanitarias y testificados en laboratorios certificados que elige el ministerio”.