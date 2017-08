Confirman que fueron cuatro los llamados con la intención de despojar de dinero a vecinos

El comisario Pablo Rigo, jefe de la Policía Comunal de Tres Arroyos, confirmó que fueron cuatro los llamados efectuados a vecinos de la ciudad, con el fin de obtener datos personales y, posteriormente, utilizarlos para exigir dinero aduciendo el secuestro de familiares. “En todos los casos se trata de voces masculinas, y llamaron a teléfonos fijos. Y en dos modalidades: en una de ellas, piden dinero a la persona utilizando los datos que pudieron sacarle antes, y le aseguran que si no paga no liberarán a un familiar secuestrado, y se escuchan voces que gritan. En la otra, se dice que quien llama es un policía de Tránsito, y que se comunica en nombre de una persona que ha sufrido un accidente y no puede hablar”, explicó el jefe policial.

Rigo se mostró satisfecho porque, según indicó, en todos los casos “la gente tuvo en cuenta lo que nosotros hemos expresado a través de los medios, y de inmediato se comunicó con la Policía. La ciudadanía ha tomado nuestros consejos y por eso estamos muy contentos. El último llamado lo recibimos alrededor de las 7”.

El mandatario policial admitió que en la región ya hubo otros casos similares, pero que desafortunadamente terminaron cuando los vecinos damnificados accedieron a pagar fuertes sumas de dinero. “Lo virtuoso es que la gente llamó de inmediato a la Comisaría. Y eso sucede porque aquí en Tres Arroyos la gente está permanentemente informándose a través de los medios. Por eso es importante señalar que no hay que dar información y es preciso comunicarse con la Policía”, indicó.