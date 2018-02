Confirman que un caballo murió de un infarto cuando hacia una cabalgata en Claromecó

La responsable de Cabalgatas “El Establo” de Claromecó, Elsa de Stornini, confirmó a LU 24 que un caballo de su propiedad murió ayer en el marco de una de las actividades que habitualmente organizan y dijo que sufrió un paro cardíaco.

“Si bien en los años que tengo yo acá de trayectoria de trabajo no sucede esto a cada rato si puede pasar esto de un infarto. Iba normal y tranquilo. Se trata de un caballo que prácticamente menos hemos usado durante el verano pero le agarró un infarto y contra estas cosas no se puede”, agregó.

“Estamos conmovidos por el tema porque los caballitos míos tienen nombre y número, es como si fueran una mascota que en vez de tenerla adentro las tengo afuera”, señaló.

Esto fue anoche en la playa y Elsa de Stornini explicó que “nosotros siempre hacemos cabalgatas nocturnas. Se cayó por el infarto, fue un veterinario el que lo corroboró y hasta que él no llegó no lo tocamos”.

En tanto, aclaró que no podía percibirse que pudiera ocurrir algo así ya que de haberlo advertido “obviamente no va a la cabalgata”.

“Estamos tratando de reponernos, todo afecta y duele. Ojalá uno pudiera percibir que no estaba en condiciones y entonces no se hubiera sacado. Se encontraba totalmente normal y bien atendido”, finalizó.