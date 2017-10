Conflicto con UOCRA: El Concejo bahiense respaldó las denuncias con una resolución

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca debatió en el recinto la denuncia que desde el Ejecutivo provincial se realizó sobre los aprietes a empresarios por parte de la seccional de la UOCRA y respaldó con una resolución la acción iniciada por el Gobierno de María Eugenia Vidal.

Al respecto, el concejal de Cambiemos Fernando Compagnoni comentó al portal Infocielo: “Que el poder político diga las cosas que ve la gente desde abajo, pero es importante que quienes tengan las responsabilidades de Gobierno puedan poner estos temas en conocimiento y que hagan intervenir a la Justicia sobre estos aprietes y amenazas. Esas prácticas deben quedar en el pasado y que la gobernadora maría Eugenia Vidal tenga la valentía de plantearlo”.

A su vez, el legislador local oficialista agregó sobre la denuncia de Vidal que “no es en desmedro de muchos sindicalistas que actúan bien". "Hay que marcar la diferencia porque la gobernadora marcó con nombre y apellido donde estaban sucediendo estas situaciones -aprietes- que a veces si no se hacen de esta manera manchan a todo el gremialismo que está comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores", agregó.

El FR votó en contra: “que decida la justicia”

Por su parte, desde el Frente Renovador votaron en contra del proyecto presentado por el oficialismo y advirtieron a través del concejal Guillermo Pera: “Repudiamos a aquellos que tienen malas prácticas dentro de los gremios, dentro de las cámaras empresarias, dentro de cualquier ámbito. Lo que no vamos a hacer va a ser hacer el papel de fiscales nosotros porque no nos corresponde, le corresponde a la Justicia”.

Y el referente del massismo continuó: “No creo que tenga que venir una gobernadora, ni siquiera tiene que ser un intendente quien lo tiene que decir. El otro día sentí un comentario de Vidal como ‘la gobernadora valiente’, la gobernadora vive adentro de un ejército”.

En el debate en el HCD Pera ya había sido tajante con respecto a la actitud de la oposición expresando: “Tengan cuidado con las persecuciones, con las desapariciones, déjense de hablar de valentía y dedíquense a gobernar porque la mentira se puede mantener un tiempo, no se puede mantener por siempre”.

Finalmente, el presidente de APYME, Carlos Ferrari, reconoció que “nosotros no hemos recibido nunca ningún tipo de cuestionamiento de parte de la UOCRA y también hemos pedido a los asociados que si hay aprietes se presenten las respectivas denuncias". "Nosotros venimos trabajando hace más de dos años en una mesa en defensa del trabajo y la producción con la CGT y la UOCRA para armonizar este tipo de situaciones y posibilitar la estabilidad empresaria y la continuidad del trabajo”, concluyó.