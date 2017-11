Conflicto del Sindicato de Choferes de Camiones contra una empresa que opera en Maltería Quilmes

Esta tarde el Sindicato de Choferes de Camiones se encuentra manteniendo una medida de fuerza en Maltería Quilmes por un conflicto con una empresa dadora de carga que no le estaría pagando el sueldo a un empleado.

Al respecto Rubén Carabajal, secretario general del gremio, explicó: “Venimos a pedir la colaboración de Maltería Quilmes porque estamos comenzando un conflicto con una empresa, que todavía preferimos no dar el nombre, que está llevando a cabo con un trabajador por la falta de pago de sueldo. Le pedimos la colaboración a la empresa dadora de carga para que le retenga la carga y hasta que no resuelva el conflicto. Si se arregla el conflicto con el trabajador que está manteniendo, automáticamente puede seguir trabajando”.

Además indicó que “encontramos rápidamente la colaboración de la Maltería, así que lo único que estamos haciendo acá es esperar si vemos al camión de la empresa que estamos buscando para pedirle amablemente al chofer que colabore con su compañero damnificado, que no está cobrando el sueldo y nos haga el aguante y nos espere para descargar”.