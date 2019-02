Conflicto en el Parque Industrial: el dueño de Metfer dijo que tiene un empleado internado por el humo

El empresario Hugo Fernández, titular de Metfer, criticó el plan de lucha que llevan a cabo los empleados de la ex Laso. “Les pregunté si no tienen otra solución, por qué no piden apoyo al parque en vez de llenarlo de humo como lo están llenando”, expresó a LU 24.

También aseguró que “Gendarmería se lava las manos, cortan las rutas, hacen lo que se les antoja, pero no estoy en contra de la gente, lo que creo que tendrían que haber hecho los gremialistas averiguar donde vive el dueño de la ex Laso y prenderle en la casa y quemar en el barrio donde esta”.

Asimismo indicó que tiene un empleado internado por el humo: “Venía la policía a ver que había gente descompuesta porque habían denunciado ellos mismos, entonces esto pasó a ser una joda, hay que vivir en convivencia, me parece que el sindicalismo tiene que cambiar el perfil de cómo encarar el problema”, sentenció Fernández.

Finalmente dijo estar totalmente de acuerdo con la denuncia de la comisión del Parque Industrial.