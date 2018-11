Conformaron el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina en Tres Arroyos

Una nueva fuerza gremial quedó conformada este sábado en Tres Arroyos, el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina. Se contó con la visita del Delegado Provincial de la entidad mencionada, Oscar Correa, quien habló con LU 24 junto a Daniel Nucera, que será el representante en Tres Arroyos y zona de influencia.

Correa informó que el sindicato tuvo su inicio con trabajadores de Correo Argentino, en la Ciudad de Buenos Aires, y que “ahora hay una nueva comisión que ha decidido salir a trabajar fuera de Capital, este sindicato siempre trabajo en capital, fue fuerte en Correo Argentino y ahora hemos decidido sacarlo a las ramas de cereales, fertilizantes, asfalto, todo lo que es flete, desde una camioneta, hasta el camión más grande que pueda haber en la Argentina, podemos representarlos”.

“Hemos estado reunidos en varios puntos del país, lo hemos conformado recientemente en Bahía Blanca, ahora venimos de Tandil y llegamos a Tres Arroyos, y vamos a estar al servicio de los dueños de camiones”, sostuvo y agregó que “cada delegado sabe la problemática y la necesidad de cada ciudad no ponemos venir desde el lugar que nos encontremos, a acomodar algo que no sabemos, cada delegado va a tener el apoyo nacional y provincial”.

“Este sindicato va a tener beneficio para los dueños de camiones, mutual, compañía de seguros y estamos luchando por una tarifa importante pero sobre todo que se pueda cobrar, porque ahora se paga el cuarenta por ciento menos de la tarifa y es imposible seguir. Es tal la situación de emergencia, es terrible, es un fracaso, yo diría que estamos en todos lados igual, ayer hablaba con los compañeros de Córdoba y es desesperante, realmente ha llegado a una situación que creo ha tocado fondo; vamos a poner todo porque la nueva conducción tiene muchas ganas, empezaron con cien afiliados de Correo Argentino y hoy están en los mil quinientos”.

Daniel Nucera, en tanto, dijo estar “muy agradecido por la confianza de esta gente de este sindicato, es una gran responsabilidad y todo sea para la unión del ramo nuestro; que empiecen a mejorar y a defender nuestros derechos, incluso hasta convertir en ley muchos que no son así, por eso no podemos cobrar tarifas y no hay buena distribución de trabajo, es un comienzo y ojalá que sea un sueño para mejorar la actividad nuestra. Nosotros hemos venido cada vez peor pero estamos ahora en una situación límite con los costos, pero nadie nos defiende nadie no tenemos representatividad, y esto es realmente un sueño, espero que se cumpla, que tengamos un sindicato como por ejemplo tienen los choferes de camiones, fuerte, que los representa bien a ellos”.

“Somos muchos compañeros que estamos atravesando la misma situación y cuando Oscar Correa me propone ser delegado acá lo fui comentando y charlando con muchachos y amigos colegas, y por supuesto, están todos interesados en colaborar con sus ideas, y para lo que necesiten saber e informarse vamos a estar a disposición”, concluyó.

Para contactarse, llamar al 2983-647037