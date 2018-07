Conmemoraron el Día del Amigo en el Monumento a la Amistad

Este mediodía se llevó a cabo el acto para celebrar el Día del Amigo en el Monumento a la Amistad que se encuentra en la plaza San Martín de nuestra ciudad. Allí se colocaron ofrendas florales y hubo discurso para evocar la fecha a cargo de “Quito” Di Rocco, en representación de la peña Menna Cereales.

Di Rocco se expresó ante los presentes y dijo que “lamentablemente el tiempo no nos acompañó si no habría mucha más gente con nosotros aquí. Es un recuerdo a los amigos que se fueron y un homenaje a los que están siempre, dispuestos a darnos una mano”.

“A sus amigos no se olviden de pegarles un abrazo y decirles te quiero, hay muchas veces que no nos animamos a hacerlo y es algo que hay que hacerlo porque sirve y mucho, gracias por acompañarnos”, sostuvo Di Rocco.

Como todos los años estuvieron en el lugar miembros del CAS Fortín Machado acompañando en este acto conmemorativo.