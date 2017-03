Conmovedora recepción a las sillas adaptadas que entregó Rotary

Rotary Club Tres Arroyos entregó y promovió la adaptación a cada usuario de sillas de ruedas especiales, en una actividad que tuvo como escenario a la Escuela 502. Marina Carranza, presidenta de la filial local de la entidad de servicio, indicó que “a través de una subvención global de Rotary Internacional por medio de la Fundación Rotaria, llegaron 100 sillas al distrito 4920, que incluyen 5 para Tres Arroyos. El proyecto nació en Estados Unidos, se comenzó a buscar el dinero, y se eligió como destinatario a otro distrito rotario”.

Lo llamativo en este caso fue que la misma firma que fabrica las sillas envió sus técnicos, para que cada elemento sea adaptado a las necesidades de quien lo va a usar. En este sentido, la emocionada pringlense Valeria Luna, mamá de María Paz Carletti, una de las beneficiarias, recordó que “le tomaron las medidas a la gorda hace un año, y después de esperarla, ahora la está recibiendo. Nos acercamos al Rotary de Pringles y ellos hicieron el resto, por lo que les estoy muy agradecida, porque le cambia su calidad de vida, podrá ir cómoda al jardín…Estas sillas no son fáciles de conseguir, las obras sociales no las cubren y son muy costosas, así que entiendo que por muchos años va a poder disfrutar de esta, que es una silla postural y no de traslado como la que teníamos”.