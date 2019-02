Conocé la peculiar historia de la ganadora del 0 Km. de la Sociedad Italiana

Con el número 3014, Adriana Elizabeth Mascetti –no estaba presente y recién se la pudo ubicar tras varios intentos- fue la ganadora del primer automóvil 0 Km. sorteado este año en el marco de la 17ª Campaña de Socio Protector de la Sociedad Italiana que se desarrolló esta noche ante 599 personas y la fiscalización del escribano Andrés Martínez.

Este Sorteo Especial, bajo la modalidad “sale o sale”, entregó como máxima recompensa un Chevrolet Onix Joy. El segundo premio, orden de compra por 20 mil pesos, fue para Diego Miqueleiz (Nº 6439), y el tercero, orden de compra por 15 mil pesos, correspondió a Nélida del Carmen Leyes, de Claromecó (Nº 6610).

La premonición y el teléfono “descompuesto”

“Estoy muy contenta y agradecida”, dijo en sus primeras palabras la feliz ganadora. Además, reveló a LU 24 que “desde la mañana tenía la premonición que me lo iba a sacar” y explicó por qué no se la podía ubicar: “Cuando escuché la llamada no los pude atender. Es que sonó el teléfono y fui muy apurada, se me resbaló y se rompió el celular. Había una amiga en el sorteo y cuando llegó a su casa me llamó”.

Adriana trabaja desde hace 25 años como empleada administrativa en Bomberos Voluntarios, y es mamá de tres hijos, entre los que se encuentra el arquero y kinesiólogo Darío Luengo.

“Desde el cielo me habrá ayudado”

Por último, dijo que “siempre quería la rifa y no la conseguía. Este año logré que el señor Rubio, que ya no está, me la llevara. Yo le preguntaba si me iba a traer el auto y él me decía que sí. Yo le agradezco y seguramente desde el cielo me habrá ayudado”.

Electrodomésticos

Los ganadores de los 9 electrodomésticos sorteados como premios extras fueron:

1) María Fernanda Arrupe – Nº 31 – TV 43´´

2) Patricia Sabino – Nº 532 – TV 32´´

3) Graciela Cattaneo – Nº 77 - Multiprocesadora

4) Mónica Tumini – Nº 245 – Cafetera express

5) Julieta Tabuyo – Nº 508 – Horno eléctrico

6) Ricardo Fanego – Nº 178 - Parlante

7) Juliana Fanego – Nº 264 – Pava eléctrica

8) Eugenia Fígaro – Nº 116 - Tostadora

9) María Alejandra Musotto – Nº 323 - Sandwichera