Consejeras escolares del MV siguen abocadas a organizar la reparación de daños en escuelas

El Consejo Escolar de Tres Arroyos sigue trabajando en dar respuesta a los establecimientos educativos que sufrieron daños como consecuencia del temporal del 1° de enero. Según indicó Carolina Sabarots (MV), “hemos trabajando incesantemente recorriendo las escuelas y verificando los daños, para que en aquellas instituciones donde directivos y auxiliares nos manifestaron que hubo rotura de vidrios, caída de árboles, roturas de techos, entre otros, se puedan organizar las reparaciones para que en las dos semanas que quedan de enero esos trabajos se culminen”.

“No contamos con la totalidad de nuestros proveedores habituales, porque algunos están de vacaciones, pero se seguirá intentando dar respuestas. La idea es que los directivos que aún no ingresaron a las instituciones lo hagan a la brevedad posible para darnos la información de posibles daños e incluirlos en la agenda de trabajo para resolverlos cuanto antes. Todavía hay escuelas en esa situación, donde por fuera se ve todo bien, pero no sabemos si hay daños puntuales. Hubo casos, como la Escuela 20, donde por fuera parecía sin problemas pero cuando entró la directora verificó que no había luz y que se rompieron chapas”, consideró la consejera escolar, que estará durante todo el mes de enero abocada a estas tareas.