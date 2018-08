Consejo Escolar e Infraestructura detectaron mínima pérdida de gas en el ex Colegio Nacional: Ya fue solucionado

Docentes y alumnos del ex Colegio Nacional denunciaron anoche sentir olor a gas en una de las aulas y contaron que como “solución” les dijeron que abran las ventanas.

Es por ello que desde el Consejo Escolar e Infraestructura decidieron esta mañana intervenir con la presencia del Arquitecto José María Menna para inspeccionar y controlar todas las instalaciones. LU 24 habló con el profesional quien llevó tranquilidad a la comunidad y dijo que “está todo bien”.

“Inspeccionamos todos los artefactos y no hay ningún problema. Había una mínima perdida en un flexible de un calefactor, pero revisamos toda la instalación y todos los artefactos y está todo bien”, dijo.

También contó que la fuga fue detectada con un aparato pero que “al día de hoy no hay ningún problema y no fue necesaria la intervención de Camuzzi”, agregó.

Al mismo tiempo destacó que “en la región 21 tenemos inspectores en todas las localidades, salvo en Chaves, y precisamente en Tres Arroyos el funcionamiento está muy aceitado entre Infraestructura y el Consejo Escolar. Tenemos comunicación permanente y la respuesta lo más rápido posible. Lo que no nos podemos hacer cargo es de las versiones, trascendido, porque se sabe que con las escuelas se suele hacer mucha política”.

Finalmente aclaró que la instalación de gas del ex Colegio Nacional es más nueva, y que se hizo hace 8 años. “Uno entiende que la gente se pone hipersensible. Nosotros tratamos de tenerlo todo ordenado y evacuar las dudas con seriedad”, cerró.