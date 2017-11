Consorcio Pavimentador: se reunió la comisión investigadora y hay distintas miradas

Mientras que los concejales Matías Fhurer y Horacio Espeluse aseguraron que habrá que estudiar documentación y establecer la legalidad o no de algunos procedimientos, Martín Garrido advirtió que las presuntas irregularidades manifestadas por el Consorcio Pavimentador en el marco de su vinculación con el Municipio “son parte de la interna vecinalista”. Este fue el balance de la primera reunión de la comisión investigadora creada por ordenanza en este marco, que se concretó con la presencia de los tres ediles opositores.

Fhurer (FR) aseguró que “estuvimos analizando el expediente, una cronología que incluye documentación aportada por el Consorcio sobre obras que no le fueron concedidas, y sobre el tema de los terrenos en el Parque Industrial. Ahora habrá que investigar si fue legal no conceder esas obras, y por otra parte la expropiación de terrenos en el Parque Industrial, realizada con una causa invocada que habrá que determinar si es correcta, porque con distintas obras el pago de ese terreno fue realizado con creces por el Consorcio”.

Espeluse (Cambiemos) consideró en tanto que “seguramente habrá reuniones con la gente del Consorcio, y se revisará documentación porque no debemos olvidar que hasta hace un año el Municipio era parte del Consorcio, que por su forma jurídica incluso iba a permitir realizar obras a un costo más bajo, pero por alguna razón que desconocemos se produjo un cortocircuito. La principal razón por la que queremos despejar estas dudas parte de una empresa de la que el Municipio formó parte y esto nos obliga a revisar todo”.

Garrido, finalmente, dijo formar parte de la comisión “por respeto a lo que indica la ordenanza”, pero advirtió que “como apreciación particular dudo que encontremos alguna irregularidad puesto que lo denunciado está dentro de las facultades del Ejecutivo. Nosotros consideramos que esto forma parte de la interna del vecinalismo”.