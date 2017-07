Continúa el interno de Bochas por Tríos en Huracán

Se jugaron los partidos de la zona D del Torneo interno de Bochas por Tríos que organiza Huracán.

Por la Zona D, Zárate – Pérez - Ferex le ganaron a Aristain - P. Corrales - Scarabotti 15 a 13.

En la otra cancha, Weiman - , Rodríguez - , Bisso se impusieron a ganaron a G. Barrios - Di Paolo – Torres por 15 a 12.

Por la Zona C, juegan hoy: Iribarne - Schumacher - Uzidinger vs. Aristain - Conti - Tierno, y Quintana - Mármol - Massigoge ante Ruiz - , J. C. Jaureguibehere - M. J. Jaureguibehere.