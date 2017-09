Continúa el reclamo de Camioneros frente a la empresa local Noicsa SA

Continúa la medida de fuerza del Sindicato de Choferes de Camiones, que desde el lunes realizan frente a la distribuidora local de productos ARCOR, Noicsa SA para que la empresa aplique el nuevo convenio colectivo de trabajo.

Rubén Carabajal, Secretario General del gremio, explicó hoy que “todavía seguimos manteniendo la medida de fuerza ante la negativa de la empresa de la nueva aplicación del convenio. Tuvimos dos reuniones con la empresa, en la cual la empresa se mostró positiva a querer encarrilar este problema pero en realidad no sabemos por qué no hemos podido llegar a un acuerdo”.

“De parte de nosotros como sindicato hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hemos acordado verbalmente, y nos hemos puesto de acuerdo, pero ahora simplemente estamos a la espera de una respuesta que hasta ahora no ha llegado”, agregó.

Además puntualizó: “La empresa nos pone por delante que ARCOR es la empresa que a ellos no los deja que nosotros apliquemos el convenio dentro de esta distribuidora. No sabemos por qué la empresa ARCOR no quiere que apliquemos el convenio, el reclamo que nosotros estamos haciendo es justo, es valedero, como lo hemos hecho en otras distribuidoras de la zona, no entendemos por qué ARCOR se opone a nuestro pedido”.